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مرأة

بالأبيض الأنيق.. كارولين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:38 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة الشابة كارولين عزمى صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كارولين عزمى بإطلالة جريئة ومثيرة وانيقة خطفت بها الانظار مرتدية توب باللون الابيض مكشوف الأكتاف والبطن؛ ونسقت معه بنطلون جينز ازرق فاتح وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه. 

ونسقت مع هذه الاطلالة حذاء باللون الابيض الجلد وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة. 

يذكر أن  آخر أعمال كارولين مسلسل "ونحب تانى ليه" رمضان 2020.

مسلسل ونحب تانى ليه بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.
بالأبيض الأنيق.. كارولين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد
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