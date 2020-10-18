AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليمن تتهم إيران بتخريب العملية السياسية وإعاقة فرص السلام

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:28 ص
الحكومة اليمنية
الحكومة اليمنية
Advertisements
أ ش أ
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم، أنها مثل المجتمع الدولي لا تعترف بوجود أي مسؤولين دبلوماسيين متواجدين في صنعاء متحالفين مع الحوثيين المدعومين من إيران، وذلك في تعليق لها حول وصول سفير جديد من طهران إلى صنعاء.

واتهمت السفارة اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية - في بيان مقتضب أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - النظام الإيراني بتخريب العملية السياسية وإعاقة فرص السلام في اليمن من خلال استبدال الجهات الفاعلة فيه لتصعيد التوترات.

وأضاف البيان أن "النظام الإيراني أرسل - سرا - شخصية إلى صنعاء للعمل كما يزعم سفيرا لها لدى اليمن، لينضم إلى صفوف حزب الله و الحرس الثوري الذين دخلوا البلاد بالفعل بنوايا شائنة لمساعدة الحوثيين".

بدوره، أوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن إعلان نظام الملالي في إيران تعيين سفير جديد لدى ميليشيا الحوثي لن يضيف جديدا يذكر في العلاقة بين الطرفين أو مجريات المعركة، سوى التأكيد الإيراني على المسئولية والرعاية الكاملة للانقلاب الحوثي والوصاية على قرار الميليشيا السياسي والعسكري وانتداب حاكم عسكري إيراني لصنعاء.

وتابع الإرياني أن" إرسال طهران أحد ضباط قاسم سليماني لصنعاء إضافة لتصريحاتها الأخيرة عن نوايا لبيع السلاح للحوثيين، يكشف معالم المرحلة القادمة، وامتدادا للعدوان الإيراني الذي يواصل قتل اليمنيين والتنكيل بهم منذ خمسة أعوام، والتآمر على أمن واستقرار المنطقة، وتهديد المصالح الدولية.

وكانت طهران أعلنت - في وقت سابق اليوم - وصول سفيرها لدى ميليشيا الحوثي في اليمن إلى مطار صنعاء الدولي.

يذكر أن ميليشيا الحوثي قد عينت إبراهيم محمد الديلمي سفيرا لدى إيران قبل أكثر من عام.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبدالملك الحوثي.. إيران تمنح جائزة حقوق الإنسان لـ زعيم ميليشيا الحوثيين

التحالف العربي يتصدى.. الحوثيون يستهدفون السعودية بطائرة مسيرة

التحالف العربي: اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر

التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة حوثية مفخخة

السعودية: إصابة 5 مدنيين فى سقوط مقذوف حوثي على جازان

وصول ثاني دفعة من أسرى قوات الشرعية إلى سيئون.. ومطالبات بوقف المعارك في اليمن

ترشيحاتنا

بعد إبعادها عن الكويت.. تفاصيل مثيرة تكشفها كيم كردشيان العرب

ابطال افريقيا .. الأهلي يفوز على الوداد 2-0 وينتظر لقاء العودة .. فيديو

بعد إثارتها الجدل حول ارتباطها مجددا..10 صور لطليقة عمرو دياب

سفير مصر في المغرب: فرجاني ساسي لن يعود مع الزمالك إلا بشرط

بعد غياب.. أحمد شاكر يعلق على اختياره ضمن فريق عمل مسلسل الاختيار 2.. فيديو

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 18/10/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيمي طلعت زكريا بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير

بشعر أشقر.. منى زكى تثير الجدل بلوك جديد

خاطرت لالتقاط سيلفي .. شاهد لحظة هجوم غزال شرس على امرأة