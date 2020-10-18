بعد بدء الدراسة.. وزير التربية والتعليم يوجه رسالة إلى القنوات المعادية لمصر.. صور

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة إلى القنوات المغرضة المعادية لمصر.





وقال شوقي في رسالته التي نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ، إن الدراسة في مصر بدأت في ١٢ محافظة بالضوابط المصممة لحماية اولادنا في ظل جائحة كورونا.





وتابع: قامت الدولة المصرية بجهد كبير لتحقيق هذه البداية الجميلة وأود أن اشكر كل منظومة التربية والتعليم والشكر والعرفان لرجال الداخلية المصرية والتنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان على دعمهم الكبير في صمت وبعمل دؤوب.





وأكد أن مصر ستُعَلّم أبناءها وتصحح أي مشكلة تظهر وسوف تنجح مصر باذن الله في تقديم خدمة تعليمية حكومية مجانية رفيعة المستوى رغم كل محاولات الإفشال والتشكيك والاهتمام بالصغائر وتضليل الرأى العام.





واختتم رسالته قائلا : تحيا مصر رغم كيد الحاقدين.