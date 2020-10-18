AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد هدف محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:04 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
مجدي سلامة
سجل النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول هدفا في مرمى نادي إيفرتون ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس ، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

وسجل محمد صلاح هدفه ال 100 منذ انضمامه إلى نادي ليفربول في صيف 2017 قادماً من نادي روما الإيطالي

ويستعرض صدى البلد ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي :.

- كالفريت لوين مهاجم إيفرتون 7 أهداف

- محمد صلاح جناح ليفربول 6 أهداف

- سون هيونج مين جناح توتنهام 6 أهداف 

- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي 5 أهداف

- نيل موباي مهاجم برايتون 4 أهداف 

- كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل 4 أهداف 

- هاري كين مهاجم توتنهام 3 أهداف
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح ثانيا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة الثانية

محمد صلاح رابعا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

محمد صلاح خامسا .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة

بعد انتهاء 3 جولات.. الأفضل والأسوأ في الدوري الإنجليزي

غياب صلاح.. مانى ضمن قائمة المرشحين لـ أفضل لاعب في الشهر بـ الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

بعد الخسارة من الأهلي.. مدرب الوداد: لن نستسلم في القاهرة

التاسعة في طريقها للجزيرة.. حسام حسن يهنئ الأهلي وجماهيره بالفوز على الوداد المغربي

عدد أيام الحضور بالكليات العلمية.. وباقات إنترنت لطلبة الجامعات.. أبرز تصريحات وزير التعليم العالي

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من القهوة صباحا

شاهد.. فرجاني ساسي يوجه رسالة قوية لـ الزمالك وجماهيره قبل موقعه الرجاء

نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي على الوداد المغربي: عقبال الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا نيسان تطرح نافارا 2021 nissan navara .. صور

بيد الطبيعة.. الحجارة تشكل رسمة قطة على منحدر جبلي وتثير حيرة العلماء

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها