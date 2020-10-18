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منوعات

بيد الطبيعة.. الحجارة تشكل رسمة قطة على منحدر جبلي وتثير حيرة العلماء

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:04 ص
قطة
قطة
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عزة عاطف
تستمر الطبيعة في إبهارنا بمفاجآتها المختلفة، فقد عثر العلماء اليوم على أغرب الصور الجيوجليفية التي رسمتها الطبيعة بغموض تام على منحدر تل في بيرو، والمثير للدهشة أن الصورة جسدت شكل "قطة" بالحجارة.

اكتشف علماء الآثار في بيرو مخطط جيوجليفي رسمته الحجارة بخطوط عملاقة على منحدر جبلي بـ نازكا في بيرو، وهو ما أثار حيرة ودهشة العلماء بعدما تم مسح الرسم بطائرة جوية ليظهر أن الحجارة قد شكلت صورة قطة.

كان العلماء يقومون بأعمال صيانة في المنطقة خلال جائحة فيروس كورونا عندما عثروا على الرسمة الغريبة، فقد رسمت الحجارة شكل قطة برأس ووجه كاملين وجسد يحمل أربعة أرجل وكأن الصورة من صنع إنسان، لكنها ليست الأولى التي يعثر عليها العلماء بهذه الأشكال الغامضة.

وأوضح «جوني إيسلا» مدير خطة إدارة نازكا بالبا الخاصة بوزارة الثقافة ليورونيوز: "أحد الأشياء التي تثير الدهشة والتي مازال يتساءل عنها الكثيرون، هي كيفية العثور على أشكال جيوجليفية جديدة باستمرار".

وقال إن التكنولوجيا ساعدتنا كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، فباستخدام التكنولوجيا الحديثة استطعنا الحصول على صور جوية واضحة لتلك الأشكال والرسومات عن طريق الطائرات المروحية والطائرات بدون طيار.

فعادة ما تكون تلك الأشكال مرئية فقط من السماء أو من على مسافة بعيدة، وقد تم التقاط رسمة القطة باستخدام طائرة بدون طيار على ارتفاع 37 مترًا في الهواء.

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