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حوادث

ضبط عاطل وبحوزته 16 قطعة حشيش و10 تذاكر هيروين في سوهاج

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:26 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بسوهاج من ضبط عاطل مطلوب لتنفيذ أحكام قضائية عليه وبحوزته كمية من المواد المخدرة المختلفة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية مفادها اتجار المدعو "حسن. ر. م"، 41 سنة، عاطل، ويقيم بدائرة مركز سوهاج، والمطلوب للتنفيذ عليه في قضية تبديد، والسابق اتهامه بقضية سلاح دون ترخيص، في المواد المخدرة متخذا من دائر المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وباستئذان النيابة العامة، تم عمل الكمائن اللازمة لضبط المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 16 قطعة لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 80 جراما، و10 تذاكر هيروين يزنوا حوالي 50 جرام، و5 تذاكر لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي 25 جراما، ومبلغ مالي قيمته 1400 جنيه، وهاتف محمول.

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وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول من أجل الاتصال بعملائه من المتعاطين.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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