بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة قادمة من المغرب بعد مواجهة الوداد.. فيديو وصور

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من مطار محمد الخامس بالعاصمة المغربية كازابلانكا، بعد مواجهة الوداد المغربي والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.





واستقبل سلطات مطار القاهرة، بعثة الأهلي في صالة 4 الخاصة بالطيران الخاص، وذلك بعد وصولهم على متن طائرة خاصة قادمة من المغرب، حيث حرص فريق من العلاقات العامة بالمطار على استقبال البعثة، في قدمت سلطات الأمن التسهيلات اللازمة لإنهاء وصول البعثة.





وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا في ملعب محمد الخامس بالمغرب، على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقدم لاعبو الأهلي مباراة أكثر من رائعة دفاعًا وهجومًا، وفرض سيطرته على المباراة، وأحزر هدفًا مبكرًا لمجدي أفشة في الدقيقة الرابعة، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة ٦٢.



