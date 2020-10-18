AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الزراعة: توفير اللقاحات البيطرية اللازمة لتحصين رؤوس الماشية من الأمراض.. فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تعمل على توفير الانتاج الحيوانى بشكل كبير للمصريين، وتطوير المنظومة الزراعية، لافتًا إلى أن كافة أجهزة الدولة تعمل جنبًا إلى جنب لتوفير سبل تحسين السلالات وتوفير الإنتاجية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف الدكتور محمد القرش، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه يتم توفير اللقاحات البيطرية اللازمة لحماية رؤوس الماشية، مشيرًا إلى أنه تم طرح منافذ لبيع الأمصال واللقاحات البيطرية بأسعار مخفضة للمزارعين.

وأوضح أن اللقاحات البيطرية تعمل على الوقاية لرؤوس الماشية للحفاظ عليهم لأن حدوث الإصابة تكون اكبر تأثيرًا على الإنتاجية.

وتابع أنه يجب الالتزام ببرامج التحصين، والمشاركة بكثافة فى حملات التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية ورؤوس الماشية

وأكد الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال و اللقاحات البيطرية، أنه في إطار توجيهات القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدعم المزارعين والمربيين وتوفير الأمصال و اللقاحات البيطرية بأسعار مخفضة، وفي إطار رؤية مركز البحوث الزراعية برئاسة د محمد سليمان بضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية، يقوم المعهد بافتتاح منافذ لبيع الأمصال و اللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية، بأسعار اقتصادية لحماية الثروة الحيوانية والداجنة وتقليل التكلفة الاقتصادية على المربيين وتوفير غذاء صحي آمن. 

وأضاف «سعد» أنه يوجد 19 منفذا على مستوى الجمهورية في المعامل الفرعية لمعهد صحة الحيوان وفي محافظات: (القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، البحيرة، الغربية، القليوبية، المنيا، الاقصر، اسيوط، بنى سويف، المنوفية، الإسماعيلية، والشرقية، ومطروح".

ويقوم المعهد بتوفير اللقاحات اللازمة للقوافل العلاجية، بالاشتراك مع معهد بحوث التناسليات وتوفير اللقاحات السيادية للحملات القومية للهيئة العامة للخدمات البيطرية

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيطري الوادي: حملات لتحصين الماشية ضد "الجلد العقدى"

لتشجيع التلقيح الاصطناعي.. الزراعة: تنفيذ 6 قوافل بيطرية بالمنيا

الزراعة: منافذ لبيع الأمصال واللقاحات البيطرية بأسعار مخفضة

ترشيحاتنا

مباراة للتسلية.. أول تعليق من الكاف على هزيمة الوداد أمام الأهلي

محمود المخبزي: فريق سيراميكا كليوباترا سينافس بقوة في الدوري الممتاز

عرض قطري يهدد بقاء حميد أحداد مع الزمالك.. تفاصيل

خسارة الوزن أبرزها.. فوائد مذهلة لتناول ملعقة من خل التفاح في الصباح

البحيرة المسحورة بالفيوم..عندما يجتمع سحر المياه وسط الصحراء

لحظة توافد المصلين على المسجد الحرام لأول مرة منذ جائحة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج التهاب اللثة

رفقة أطفالها.. نادين نجيم تتألق بالكاجوال على إنستجرام

هل يحمي القناع البلاستيكي الأطفال من فيروس كورونا؟