الزراعة: توفير اللقاحات البيطرية اللازمة لتحصين رؤوس الماشية من الأمراض.. فيديو

أكد الدكتور محمد القرش ، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تعمل على توفير الانتاج الحيوانى بشكل كبير للمصريين، وتطوير المنظومة الزراعية، لافتًا إلى أن كافة أجهزة الدولة تعمل جنبًا إلى جنب لتوفير سبل تحسين السلالات وتوفير الإنتاجية والحفاظ على الثروة الحيوانية.





وأضاف الدكتور محمد القرش، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه يتم توفير اللقاحات البيطرية اللازمة لحماية رؤوس الماشية، مشيرًا إلى أنه تم طرح منافذ لبيع الأمصال واللقاحات البيطرية بأسعار مخفضة للمزارعين.





وأوضح أن اللقاحات البيطرية تعمل على الوقاية لرؤوس الماشية للحفاظ عليهم لأن حدوث الإصابة تكون اكبر تأثيرًا على الإنتاجية.





وتابع أنه يجب الالتزام ببرامج التحصين، والمشاركة بكثافة فى حملات التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية ورؤوس الماشية





وأكد الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال و اللقاحات البيطرية، أنه في إطار توجيهات القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدعم المزارعين والمربيين وتوفير الأمصال و اللقاحات البيطرية بأسعار مخفضة، وفي إطار رؤية مركز البحوث الزراعية برئاسة د محمد سليمان بضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية، يقوم المعهد بافتتاح منافذ لبيع الأمصال و اللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية، بأسعار اقتصادية لحماية الثروة الحيوانية والداجنة وتقليل التكلفة الاقتصادية على المربيين وتوفير غذاء صحي آمن.





وأضاف «سعد» أنه يوجد 19 منفذا على مستوى الجمهورية في المعامل الفرعية لمعهد صحة الحيوان وفي محافظات: (القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، البحيرة، الغربية، القليوبية، المنيا، الاقصر، اسيوط، بنى سويف، المنوفية، الإسماعيلية، والشرقية، ومطروح".





ويقوم المعهد بتوفير اللقاحات اللازمة للقوافل العلاجية، بالاشتراك مع معهد بحوث التناسليات وتوفير اللقاحات السيادية للحملات القومية للهيئة العامة للخدمات البيطرية



