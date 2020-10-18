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محافظات

صحة الدقهلية تعلن الكشف على مليون و 350 ألف مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:08 ص
مبادرة ١٠٠ مليون
مبادرة ١٠٠ مليون صحة
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همت الحسينى
 أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، فى تصريحات له اليوم الأحد ، أنه في إطار جهود وزارة الصحة في متابعة وعلاج مرضى الأمراض المزمنة ، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وتحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، فقد تم الكشف وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة وصرف علاج لمليون و350 ألف  مواطن ، من اجمالي مستهدف مليون و700 الف مواطن فوق 40 سنة ، والمواطنين من 18 - 40 سنة المصابين بالضغط والسكر بكافة منشآت تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الدقهلية وذلك من بداية المبادرة حتي الآن .

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تمت إحالة حوالي 20650 مواطن  للمستشفيات لاستكمال التحاليل والاشعات وصرف العلاج اللازم شهريا بالمجان على نفقه الدولة .

وأشار إلى أن المبادرة ما زالت مستمرة في تقديم الخدمات الصحية اللازمة من خلال 510 نقطه مسح في كل أنحاء الدقهلية بالوحدات والمستشفيات وفرق متحركه حيث يتم  الكشف والمتابعة وعمل الاشعة والتحاليل للامراض المزمنه ( ضغط - سكر )  سواء بالمستشفيات الحكومية و مراكز طب الاسرة و مراكز التحاليل والاشعة الخاصة المتعاقد معها من قبل  وزارة الصحة.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة  تستهدف جميع المواطنين فوق 40 عاما وبتم العمل فيها على فترتين من 9 صباحا حتى 3 عصرا ومن 3 عصرا وحتى 9 مساء.
صحة الدقهلية تعلن الكشف على مليون و 350 ألف مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة
صحة الدقهلية تعلن الكشف على مليون و 350 ألف مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة
صحة الدقهلية تعلن الكشف على مليون و 350 ألف مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة
صحة الدقهلية تعلن الكشف على مليون و 350 ألف مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة
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