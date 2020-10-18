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سيارات

هوندا تطرح سيفيك 2021 honda civic بنفس مواصفات 2019.. صور

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:01 م
هوندا سيفيك 2021
هوندا سيفيك 2021 honda civic
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اشرف عطية
طرحت شركة هوندا عملاق صناعة السيارات اليابانية السيارة سيفيك 2021 honda civic و قررت طرحها بنفس الشكل لعام 2019 وكان امرا متوقعًا، خصوصًا بعد الترقيات التي حصلت عليها عام 2019. 


و كما حدث مع السيارة هوندا اكورد 2021 honda accord فخسرت السيارة هوندا سيفيك 2021 honda civic الفتيس المانيوال الذي كان متوفرا في اصدارات honda civic LX  و honda civic سبورت .


وقررت هوندا رفع أسعار هوندا سيفيك 2021 honda civic بقيمة 500 دولار عن الموديل السابق حيث يبدأ سعر سيفيك LX 2021 سيدان الأساسية من 21,050 دولار . 

وارتفع سعر إصدار هوندا سيفيك 2021 honda civic سبورت بـقيمة 600 دولار وهوندا سيفيك 2021 honda civic EX و هوندا سيفيك 2021 honda civic تورينج بقيمةـ 500 دولار في حين انخفض سعر إصدار هوندا سيفيك 2021 honda civic EX-L مقارنة بالموديل السابق بـ 500 دولار .

تأتي هوندا سيفيك 2021 honda civic بنفس المحرك الاربعة أسطوانات 2000 سي سي بدون تيربو بقوة 160 حصان و187 نيوتن متر من عزم الدوران، وتتوفر إصدارات هوندا سيفيك 2021 honda civic  EX فما أعلى بمحرك بأربعة أسطوانات 1500 سي سي تيربو بقوة 176 حصان و219 نيوتن.متر من عزم الدوران .

هوندا تطرح سيفيك 2021 honda civic بنفس مواصفات 2019.. صور
هوندا تطرح سيفيك 2021 honda civic بنفس مواصفات 2019.. صور
هوندا تطرح سيفيك 2021 honda civic بنفس مواصفات 2019.. صور
هوندا تطرح سيفيك 2021 honda civic بنفس مواصفات 2019.. صور
هوندا تطرح سيفيك 2021 honda civic بنفس مواصفات 2019.. صور
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