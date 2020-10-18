AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اختبار طبي لـ محمود كهربا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يخضع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يخضع لفحص طبي في مران الفريق بعد غدٍ الثلاثاء بملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويخضع كهربا لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري.

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة بعد الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يعود الفريق إلى التدريبات عصر الثلاثاء؛ استعدادا للقاء العودة يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

 وضع الأهلي قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي أمس في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

كان الأهلي الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وخلقا للفرص، في الوقت الذي عانى خلاله الوداد من الغيابات العديدة التي ضربت صفوفه قبل المواجهة.

تقدم الأهلي بهدف مبكر عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة، قبل أن يهدر بديع أووك ركلة جزاء للوداد في الدقيقة 43.

وواصل الفريق المصري تفوقه في الشوط الثاني، بعدما أضاف المحترف التونسي علي معلول الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

من المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين بالقاهرة يوم الجمعة المقبل.



AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فحص طبي لـمحمود وحيد قبل مران الأهلي بالمغرب

ابطال افريقيا .. الأهلي يفوز على الوداد 2-0 وينتظر لقاء العودة .. فيديو

موسيماني: الأهلي حقق فوزا مهما في المغرب.. وتمنيت تسجيل المزيد من الأهداف

ياسر إبراهيم وبادجي يخضعان لاختبار المنشطات بعد مباراة الوداد

الاسم اللي هز جبال .. الأهلي يتصدر تويتر بعد الفوز على الوداد في عقر داره

هينيم أفريقيا من المغرب.. رسائل شكر من الأهلاوية لـ موسيماني

ترشيحاتنا

حافية القدمين.. ريم مصطفى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

يحيى الفخراني يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ .. فيديو

القضاء الإداري يؤجل نظر دعوى مرتضى منصور على قرار اللجنة الأولمبية لجلسة أول نوفمبر المقبل

شاهد | لحظة أداء أحمد أبو هشيمة اليمين الدستورية لمجلس الشيوخ

سندوتشات المدرسة.. عميد معهد التغذية تحذر من اللانشون وتنصح بالجبن.. فيديو

أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر 2020 .. تعرف عليها بالصور

AdvertisementS

لأول مرة.. اللجنة الأولمبية تكشف سر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

مباراة للتسلية.. أول تعليق من الكاف على هزيمة الوداد أمام الأهلي

مفيش صعود خالص.. شوبير يوجه رسالة جديدة بعد فوز الأهلى | شاهد

خبير تحكيمي مغربي: ركلة جزاء الوداد صحيحة.. وسيكازوي تغاضى عن طرد هذا اللاعب

بعد تخلي الأهلي عنه .. الزمالك يقترب من حسم صفقة محمد عبدالمنعم

شخصية الأهلى .. شوبير يتغزل فى محمود الخطيب بسبب موسيمانى

شوقي السعيد يخسر رهان «الخروف» بعد فوز الأهلى على الوداد بأبطال إفريقيا

لم نتأهل للنهائي حتى الآن .. موسيماني: فوز الأهلى على الوداد في المغرب أمر جيد

النهاردة يومك يا بطل .. جماهير الأهلي تدعم أوباما في مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربي

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي والقنوات الناقلة

الغيابات تضرب الأبيض.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء بأبطال إفريقيا

رئيس نادي البنك الأهلي: لم نفاوض محمد صلاح.. ووارد ضم لاعبين من الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة مزدوجة.. علماء يطورون طريقة جديدة لمنع تكاثر فيروس كورونا

هوندا تطرح سيفيك 2021 honda civic بنفس مواصفات 2019.. صور

بالأسود المطرز .. مي سليم تبرز جمال أنوثتها بجلسة تصوير جديدة