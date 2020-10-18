اختبار طبي لـ محمود كهربا

يخضع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يخضع لفحص طبي في مران الفريق بعد غدٍ الثلاثاء بملعب مختار التتش بالجزيرة.





ويخضع كهربا لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري.





يذكر أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة بعد الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يعود الفريق إلى التدريبات عصر الثلاثاء؛ استعدادا للقاء العودة يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.





وضع الأهلي قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي أمس في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.





كان الأهلي الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وخلقا للفرص، في الوقت الذي عانى خلاله الوداد من الغيابات العديدة التي ضربت صفوفه قبل المواجهة.





تقدم الأهلي بهدف مبكر عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة، قبل أن يهدر بديع أووك ركلة جزاء للوداد في الدقيقة 43.





وواصل الفريق المصري تفوقه في الشوط الثاني، بعدما أضاف المحترف التونسي علي معلول الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.





من المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين بالقاهرة يوم الجمعة المقبل.











