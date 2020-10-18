AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اجتماع عاجل في الكاف لتأجيل مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان بسبب كورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:13 م
شعار الكاف
شعار الكاف
Advertisements
عمرو الحلواني
تعقد لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، جلسة عاجلة اليوم لتحديد مصير مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان المغربي المقرر إقامتها بينهما غدا "الاثنين" فى إطار لقاءات الدور قبل النهائى من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.


وتلقى الاتحاد الإفريقي إخطارا رسميا من قبل نادى حسنية أغادير المغربي أكد خلاله تعرض 7 لاعبين من صفوفه بالإصابة بفيروس كورونا مطالبا بتأجيل مباراته أمام نهضة بركان .


وتنص لوائح الكاف المنظمة لمباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا، إصابة أكثر من 5 لاعبين بالكورونا من أجل إلغاء المباراة وهو الأمر الذى يشير إلى أن مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان فى طريقها للتأجيل.


وفى حالة إصابة أقل من 5 لاعبين فى فريق واحد تقام المباراة بشكل طبيعى دون أى تأجيل، وقام الكاف بإخطار الفرق الأربعة الأهلى والزمالك والوداد والرجاء أطراف المربع الذهبى لأبطال إفريقيا بهذه اللائحة ووافق عليها الجميع بالفعل.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

«معظمهم مؤثرين» .. إعلامي مغربي: الرجاء سيواجه الزمالك بدون 8 لاعبين

شوقي السعيد يخسر رهان «الخروف» بعد فوز الأهلى على الوداد بأبطال إفريقيا

يحيى الفخراني يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ .. فيديو

تحت تأثير المخدرات .. شاهد.. أب يضرب ابنته حتى الموت ويدعي أنها حاولت الانتحار

أخبار الرياضة.. سر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات.. أول تعليق من الكاف بعد فوز الأهلي على الوداد

هنموت بسببك .. شاهد سيدة تعتدي على أحد المتسوقين لرفضه ارتداء الكمامة

AdvertisementS

لأول مرة.. اللجنة الأولمبية تكشف سر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

ألفاظ خارجة.. خناقة عنيفة بين مرتضى منصور ومحامي اللجنة الأولمبية

مرتضى منصور يحسم الجدل حول استقالته من رئاسة نادي الزمالك

مفيش صعود خالص.. شوبير يوجه رسالة جديدة بعد فوز الأهلى | شاهد

بعد تخلي الأهلي عنه .. الزمالك يقترب من حسم صفقة محمد عبدالمنعم

اجتماع عاجل في الكاف لتأجيل مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان بسبب كورونا

خبير تحكيمي مغربي: ركلة جزاء الوداد صحيحة.. وسيكازوي تغاضى عن طرد هذا اللاعب

شخصية الأهلى .. شوبير يتغزل فى محمود الخطيب بسبب موسيمانى

شوقي السعيد يخسر رهان «الخروف» بعد فوز الأهلى على الوداد بأبطال إفريقيا

أخبار الرياضة.. سر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات.. أول تعليق من الكاف بعد فوز الأهلي على الوداد

النهاردة يومك يا بطل .. جماهير الأهلي تدعم أوباما في مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربي

لم نتأهل للنهائي حتى الآن .. موسيماني: فوز الأهلى على الوداد في المغرب أمر جيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إجراء بسمة وهبة عملية خطيرة .. ما علاقة نزيف المعدة بالسرطان؟

رسميا .. تيسلا تطرح موديل 3 tesla model الجديدة 2021 بسعر خيالي | صور

للطلاب والمعلمين.. أيمن سالم يقدم نصائح مهمة للوقاية من كورونا