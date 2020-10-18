اجتماع عاجل في الكاف لتأجيل مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان بسبب كورونا





وتلقى الاتحاد الإفريقي إخطارا رسميا من قبل نادى حسنية أغادير المغربي أكد خلاله تعرض 7 لاعبين من صفوفه بالإصابة بفيروس كورونا مطالبا بتأجيل مباراته أمام نهضة بركان .

وتنص لوائح الكاف المنظمة لمباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا، إصابة أكثر من 5 لاعبين بالكورونا من أجل إلغاء المباراة وهو الأمر الذى يشير إلى أن مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان فى طريقها للتأجيل.







