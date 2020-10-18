الشرطة تتوصل للسيدة العجوز صاحبة صورة استغلال الأطفال في التسول

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى كشف ملابسات تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيام سيدة عجوز وأخرى تفترشان الأرض، وبجوارهما بعض الأطفال حديثى السن، منذ أسبوع بجوار سور محطة المعصرة، وأنها تسيء في معاملة هؤلاء الأطفال وتعديها عليهم بالضرب.





أسفرت جهود الإدارة العامة لرعاية الأحداث، عن تحديد مكان تواجد تلك السيدة، وأمكن ضبطها، وتبين أنها "بدون عمل، مقيمة بحلوان" وبصحبتها "نجلتها، بدون عمل"، وتم ضبطهما وعثر بحوزتهما على مبلغ مالى قدره 300 جنيه.





واعترفت بأن الأموال من حصيلة أعمال التسول، كما تبين وجود (4) أطفال حديثى السن بصحبتها تتراوح أعمارهم بين (2 و5 سنوات)، وأقرت الأولى بأن أحد الأطفال حفيد لنجلها، وتقوم بتربيته واستغلاله فى أعمال التسول، ولم يتم قيده فى سجلات الأحوال المدنية.





وأقرت الثانية بأن باقى الأطفال (أنجالها) من زوجها والمحبوس حاليًا على ذمة إحدى قضايا المخدرات "متزوجة منه عرفيًا" ولم يتم قيدهم بسجلات الأحوال المدنية، وتقوم باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والتربح من خلالهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



