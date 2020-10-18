معنى التنكيس في الصلاة.. أمين الفتوى يوضح

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التنكيس في الصلاة، هو عدم الالتزام بالقراءة وفقا لترتيب سور القرآن الكريم.









وأضاف وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن التنكيس يعني أن يقرأ المصلي سورة معينة ويأتي في الركعة التي بعدها ويقرأ سورة نزلت قبل السورة الأولى.













وأشار إلى أن جمهور الفقهاء أجازوا هذا التنكيس وبعضهم كرهه، ولكن ليس التنكيس حراما.









وتابع: أما التنكيس في قراءة سورة واحدة أثناء الصلاة لا يجوز شرعا بل يبطل الصلاة تماما، كأن يقرأ المصلي نهاية سورة الكهف في الركعة الاولى ثم يأتي في الركعة الثانية يبدأ من أول سورة الكهف فهذا خطأ يبطل الصلاة .









وكذلك التنكيس إذا كنت ستقرأ أيات السورة بالعكس فهذا حرام، أما إذا كنت ستقرأ سورة الإخلاص قبل سورة الناس فيجوز ولا حرج فى ذلك.









وفي سياق آخر، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يُستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، شأنه كشأن الجلوس للتشهد.









وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم وضع الكفين على الأرض في الجلوس بين السجدتين [الاعتماد على اليدين]؟: بحيث تكون الأصابع مبسوطةً موجهةً جهة القِبلة، مُفَرَّجَةً قليلًا عند الحنفية، ومضمومة عند الحنابلة، منتهيةً إلى الركبتين.









وأكد أن هذه هي الصفة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهو مكروه، إلا إذا تعذر وضعها كذلك لمرض أو غيره فيجوز بغير كراهة؛ لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). ومما ذُكر يُعلم الجواب.







