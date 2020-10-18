بشأن الأزمة القطرية.. صحيفة تكشف نص الرسائل الكويتية للعاهل السعودي وولي عهده

أكدت مصادر حكومية كويتية لـ «القبس» أن رسالتي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، و ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واللتين سلمهما مبعوث الأمير تضمنتا العديد من المحاور، من أبرزها الأوضاع الأمنية والتحديات في المنطقة ومواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.





وأفادت المصادر لـ "القبس"، بأن الرسالتين تضمنتا أيضا لم الشمل الخليجي، ومواصلة الجهود لإيجاد حلول قريبة لانتهاء هذا الخلاف والحفاظ على كيان مجلس التعاون.





على صعيد آخر، أكدت المصادر أن الجهود الكويتية مستمرة لحل الخلاف الخليجي، وسيكون هناك دعم أمريكي مرتقب، حيث يوجد حرص على الحل للحفاظ على أمن المنطقة ونموها في العديد من المجالات.





وألمحت المصادر إلى اتصالات بين أطراف عديدة لحل الخلاف الخليجي، وسيتم دعم أي حلول ترضي كل الأطراف لإنهاء هذا الخلاف الذي قالت المصادر إنه استمر لفترة طويلة.