أحمد موسى: الشوالي كان ناقص ينزل الملعب إمبارح

علق الإعلامي أحمد موسي على مباراة الأهلي والوداد المغربي والتى انتهت لصالح المارد الاحمر بهدفين دون رد ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلا:" الأهلي لعب مباراة أمس وكأنه يلعب في القاهرة، والمدرب الجديد عامل شغل عالي".









وقال موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الخطيب كان وشه حلو على الاهلي في المبارة والحمدلله بدل الهدف جبنا اتنين وان شاء الله التاسعة تيجي على إيد الخطيب".









وجه موسى التحية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلا: “إنسان متواضع ولا تخرج منه العيبة والتاسعة على إيدك يا بيبو متسائلا : حد يزعل بيبو؟”.









وأردف:" الخطيب كان وشه حلو على الاهلي في المباراة والحمدلله بدل الهدف جبنا اتنين وان شاء الله التاسعة تيجي على إيد الخطيب".









واستطرد موسى، لياقة الأهلي كانت جيدة وكان بإمكانه أن يلعب شوطا أو اثنين آخرين، وكان بالإمكان أن ينهي الأهلي المباراة بخمسة أهداف في شباك منافسه الوداد المغربي.







