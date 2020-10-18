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برلمان

نائب "الشيوخ" بالمنوفية: قضايا المواطن على رأس الأولويات

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:30 م
النائب محمد توفيق
النائب محمد توفيق الجمل
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد توفيق الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنوفية، أنه سيكون من أولوياته الاهتمام بمشروعات القوانين والمقترحات المتعلقة بالمواطنين والتي تساعد في رفع مستوى المعيشة وتسهيل الخدمات لهم وزيادة معدل التنمية.

وأضاف "الجمل"، أن مجلس الشيوخ سيكون إضافة قوية للحياه السياسية والبرلمانية المصرية، حيث سيكون له دور كبير في دراسة ومناقشة التشريعات الهامة للدولة والتي تتعلق بالخطط الاستراتيجية التي تهم المواطن في النهاية وتؤدى الى تنمية البلاد.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، الملفات التي سيهتم بها خدمات البنية التحتية بالقرى وملف الإسكان، بالإضافة الى ملف التعليم والعمل على النهوض به، مشيرا إلى أن كافة قضايا المواطن ستكون على اجندة مجلس الشيوخ بالتعاون مع مجلس النواب وبالتنسيق مع الحكومة.

وأشار النائب محمد توفيق الجمل، أن مجلس الشيوخ سيكون له دور محورى لانها يضم أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءات، وما سيمكنه من تقديم المشورة والرأى فى العديد من الملفات المهمة التى تواجه الدولة، لافتا إلى أن وجود مجلس الشيوخ سيساعد مجلس النواب على دراسة التشريعات المكملة للدستور والقوانين التي ستتم  إحالتها إليه من الرئيس أو مجلس النواب.
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