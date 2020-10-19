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توك شو

بعد تعرضها للتحرش.. فاطمة: الناس هددوني وأجبروني أسيب بيتي وأمشي.. فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:36 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
روت فاطة دياب، فتاة الدراجة، التي تعرضت للتحرش في بني سويف، أنها تركت سكنها هي وعائلتها، بسبب ضغط الناس في منطقتها عليها بعد رفع قضية على المتحرش، معقبة "الناس بتضغط عليا عشان اتنازل وتهديدات كتيرة جدا".

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة الأولى المصرية، "أنا لحد دلوقتي مش عارفة ارجع أخد حاجتي..أنا خرجت الساعة 6 الصبح وهما نايمين وركبت القطر وروحت عند خالتي.. معرفتش أعمل حاجة والموضوع مقلق".

وأكملت: أنا المجني عليه مش الجاني، التهديدات مرعبة وقالولي هنرمي على وشك مية نار.. أنا مش عارفة حتى اروح كليتي واتمنى المساعدة.
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