أخبار الرياضة.. بدر بانون يودع ملعب الرجاء باكيا قبل الانضمام إلى الأهلي.. مواعيد أهم مباريات اليوم الاثنين

- حقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.
- علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على فوز فريق الكرة على حساب الرجاء البيضاوي المغربي بهدف نظيف، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
- عقب مواجهة الزمالك، التقطت عدسة "الكاف" توجه بدر بانون إلى المرمى وقبل القائم، ليودع الملعب المغربى قبل الرحيل والانتقال إلى صفوف المارد الأحمر فى القاهرة.
- تقام اليوم الاثنين، الموافق 19 أكتوبر 2020، عدد من المواجهات، في مختلف ملاعب العالم.