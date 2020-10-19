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رياضة

أخبار الرياضة.. بدر بانون يودع ملعب الرجاء باكيا قبل الانضمام إلى الأهلي.. مواعيد أهم مباريات اليوم الاثنين

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:33 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالآتي:

- حقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على ‏فوز فريق الكرة على حساب الرجاء البيضاوي المغربي بهدف نظيف، بذهاب ‏نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏


- عقب مواجهة الزمالك، التقطت عدسة "الكاف" توجه بدر بانون إلى المرمى وقبل القائم، ليودع الملعب المغربى قبل الرحيل والانتقال إلى صفوف المارد الأحمر فى القاهرة.


- تقام اليوم الاثنين، الموافق 19 أكتوبر 2020، عدد من المواجهات، في مختلف ملاعب العالم.
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