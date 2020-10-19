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رياضة

بدر بانون يودع ملعب الرجاء باكيا قبل الانضمام إلى الأهلي.. فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:18 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد ،  فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .

وعقب مواجهة الزمالك، التقطت عدسة "الكاف" توجه بدر بانون إلى المرمى وقبل القائم، ليودع الملعب المغربى قبل الرحيل والانتقال إلى صفوف المارد الأحمر فى القاهرة.


وحرص شيكابالا علي التقاط الصور التذكاريه بصحبة اللاعبين والجهاز الإداري وامير مرتضي المشرف العام على فريق الكرة عقب فوز فريقه .

كان الزمالك فاز على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

ويكفي الزمالك التعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للنهائي المقررة إقامته في مصر يوم 6 نوفمبر المقبل.
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