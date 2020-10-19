لأول مرة.. هبوط طائرة إماراتية لتل أبيب والطاقم يرفع علم إسرائيل

هبطت صباح اليوم الإثنين، أول طائرة إماراتية في مطار بن جوريون قرب تل ابيب، استعدادا لإطلاق 28 رحلة أسبوعيًا بين البلدين خلال الأسابيع المقبلة.





وتحمل الطائرة على متنها، وفدا من ممثلي مجتمع الأعمال والعلم والصحافة في إسرائيل إلى الإمارات التي سيزورونها لمدة يومين.





وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها باللغة العربية، إنه “لأول مرة في التاريخ، رحلة تجارية لشركة الاتحاد الرسمية الإماراتية تهبط في إسرائيل، ويظهر علما الإمارات وإسرائيل وهما يرفرفان عليها في مشهد رائع يعكس تجسيد السلام بين الدولتين”.





من جهته قال المتحدث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان في تغريدة على (تويتر)، “أهلا وسهلا بطائرة شركة الاتحاد للطيران التي هبطت قبل قليل في مطار بن غوريون الدولي، وهي أول طائرة إماراتية تهبط في إسرائيل. ما أجمل هذه الصورة. ما أجمل السلام بين البلدين!”.





وقال قبطان الطائرة صالح عبد الله “نحن سعداء لوجودنا هنا، نحن متحمسون للغاية، ونأمل أن تكون هذه بداية لعلاقة بين الإمارات وإسرائيل”.





وأضاف في كلمة على منصة صغيرة تم وضعها بجانب الطائرة “لو سألني أحدهم قبل بضعة أشهر أنني سأكون هنا اليوم لإلقاء هذا الخطاب هنا في تل أبيب، لكنت قلت له أن هذا مستحيل”.





ويصل غدا الثلاثاء وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل للتوقيع على عدة تفاهمات، بما فيها تسيير 28 رحلة أسبوعيًا بين البلدين.





ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف الشهر الماضي اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.