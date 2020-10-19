وزارة الرياضة: دعم عدد من مراكز الشباب بالشرقية وقنا والغربية وأسيوط وكفر الشيخ

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، دعمها لعدد من مراكز الشباب بمحافظات الشرقية وقنا والغربية وكفرالشيخ وأسيوط ، في اطار تكثيف الأنشطة لجذب اكبر عدد من الشباب والنشء للمشاركة فيها، والتي من ضمنها الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية ، وتمكين الشباب والنشء من ممارسة الأنشطة المختلفة .





وقدمت الوزارة دعم لعدد (7) مركز شباب بمحافظة الشرقية بمبلغ 35000 ألف جنيه ، وهي مراكز شباب الجمالية والقطاوية وأبونجم الملاك وبني جري ومنشية سعيد وكفر حافظ وكفر أبو نجم ، بواقع 5000 ألف جنيه لكل مركز .





وفي قنا ، تم دعم (30) مركز شباب بمبلغ 300000 ألف جنيه بواقع 10000 ألف جنيه لكل مركز ، والمراكز هي ( أبنود ، كلاحين أبنود ، المنيرة الحديثة ، الدير ، المحروسة ، سيدي عبد الرحيم ، ميدنة العمال ، مدينة قنا ، المعني ، الكنوز ، النحال ، الجزيرية ، الشيخ عيسي ، المخادمة ، الحجيرات ، أولاد عمرو ، السلام بأولاد عمرو ، الشويخات ، الجبلاو ، الشوينة ، الصالحية ، الأشراف ، القبلية ، الأخصاص ، الأشراف الشرقية ، الدومة ، الأشراف البحرية ، عزبة حامد ، عزبة جبريل ، دندرة والترامسة ) .





وأعلنت الوزارة عن تقديمها دعم لمركز شباب العمدان بمحافظة كفر الشيخ بمبلغ 10000 ألف جنيه مساهمة من الوزارة في تكثيف الأنشطة وسد احتياجات المركز ، بالإضافة إلي دعم مركز شباب أبوسبيحة بمطروح بمبلغ 5000 ألف جنيه ، ودعم مركز شباب شبرا بإدارة بسيون بالغربية بمبلغ 5700 ألف جنيه ،ودعم فريق الكاراتيه والأنشطة بمركز شباب أبوتيج بأسيوط بمبلغ 10000 ألف جنيه .