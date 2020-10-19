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اقتصاد

أسعار الذهب العالمية ترتفع بفعل مخاوف تجدد تفشي فيروس كورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:41 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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أ ش أ
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة بفعل مخاوف من تجدد تفشي فيروس كورونا حول العالم ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات العالمية حاجز 40 مليون إصابة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.4% إلى 1913.50 دولار للأوقية، فيما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.5% مسجلا 1909.09 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات - عند 93.731 نقطة.

وكشفت بيانات حديثة تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ40 مليون إصابة، وشهدت البلدان الثلاثة الأكثر تضررا وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، والبرازيل، تسجيل أكثر من نصف عدد حالات الإصابة بكورونا.

ويترقب المستثمرون نتائج المحادثات الجارية بشأن الحزمة التحفيزية الإضافية لدعم الاقتصاد الأمريكي، حيث حددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مهلة أقصاها 48 ساعة من أجل توصل البيت الأبيض لاتفاق مع الديمقراطيين بشأن الحزمة المقترحة قبيل انعقاد انتخابات الرئاسة الأمريكي.

وعلى صعيد آخر، كشفت بيانات رسمية صادرة اليوم، نمو أقل من المتوقع للاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث من العام.

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