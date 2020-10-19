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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:39 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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زينب الزغبي
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 1 سفينة حاويات و عدد 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 3 سفن حاويات و عدد 6 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 12 سفينة.

وأضاف البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة 14580 طن تشمل 4631 طن يوريا و 7917 طن فوسفات و 2032 طن حديد.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38856 طن تشمل : 13454 طن قمح و 441 طن خردة و 11206 طن لفات حديد و 4755 طن ابلاكاش و 9000 طن ذرة. ‎

وأشار البيان، إلى أن أجمالي حركة الصادر من الحاويات 208 حاوية مكافئة تشمل : خضروات ( بطاطا و خرشوف و جزر و فاصوليا و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( بصل و سمسم و فول سودانى و فول و كركدية و كمون و ينسون ) و فواكة ( رمان و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و الجزائر والأردن والمغرب وهولندا وأمريكا وإيطاليا و مالطا و اسبانيا و الهند كما بلغ عدد الحاويات الوارد 142 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1306 حاوية مكافئة.

وأوضح البيان، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 81665 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 109692 طنا.

واختتم البيان، أنه غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2616 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3176 شاحنة منها 574 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 31765 من البضائع العامة.

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