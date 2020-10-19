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أخبار العالم

بعد أنباء زائفة عن وفاته.. نعمة عريقات تكشف تطورات الحالة الصحية لـ زوجها

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:43 م
صائب عريقات
صائب عريقات
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على صالح
دحضت زوجة أمين سر اللجنة التنفيية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الأنباء الزائفة المتداولة عن وفاة زوجها مؤكدة أنه بخير، وأن معدل الأوكسجين لديه بلغ 92، وفقا لمقطع فيديو بثته شبكة "سي ان ان" على موقعها.

وقالت نعمة عريقات في مقطع فيديو سي إن إن: "دكتور أحمد الحمدلله صائب بخير هلا الحمدلله أوكسجين 92، الحمدلله أنا متطمنة الحمدلله".


كما نفت "دلال" نجلة المسئول الفلسطيني نبأ وفاته وقالت في تصريح سابق إن "حالة والدها حرجة، وإن فريقا طبيا دوليا يشرف على حالته. ودعت وسائل الإعلام لتحري الدقة والحذر في تغطية تطورات حالة عريقات" وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). 

وتدهور الوضع الصحي لعريقات أخيرا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، نتيجة اصابته بـ التهاب رئوي حاد، وفق ما ذكرته وزيرة الصحة الفلسطينية.

كما أعلن مستشفى "هداسا" الإسرائيلي أن صائب عريقات، في وضع حرج بعد تدهور حالته الصحية، موضحا في بيان أن المسئول الفلسطيني الكبير كان يعاني من حالة صحية حرجة ولكن مستقرة منذ دخوله للمستشفى بعد ظهر الأحد؛ نتيجة إصابته بفيروس كورونا الجديد إلا أن صحته تدهورت صباح اليوم.

وحسب سي إن إن، كانت دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير، قد قالت في بيان، إن "عريقات، المصاب بفيروس كورونا، وبسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، يتم نقله إلى إحدى المستشفيات لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة".

وكانت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد أعلنت في 8 أكتوبر الجاري عن إصابة عريقات بفيروس كورونا المستجد و"إلغاء جميع مواعيده إلى حين الشفاء التام".
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