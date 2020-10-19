البابا تواضروس يستقبل أسقف منفلوط لمناقشة عدد من الأمور الرعوية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم نيافة الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط.





المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إنه جرى خلال لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط بحث عدد من الأمور الرعوية. وقال القس بولس حليم





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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل في وقت سابق اليوم وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم المقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية .





وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني – خلال اللقاء - أن الوطن هو أغلى قيمة في حياة الإنسان، مشيدا بفكرة التنسيقية التي تضم مختلف التوجهات السياسية وتجمع أعضاؤها على حب وخدمة الدولة المصرية.





وأضاف البابا تواضروس الثاني أن حال الوطن لا يمكن أن يستقيم إلا بمشاركة كل أبنائه في البناء، وأن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد تمكينًا وتأسيسًا حقيقيًّا لدولة المواطنة.





وشدد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب على الجميع.



