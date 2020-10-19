AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل أسقف منفلوط لمناقشة عدد من الأمور الرعوية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:57 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم نيافة الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط. 

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إنه جرى خلال لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط بحث عدد من الأمور الرعوية. 

اقرأ أيضا ..



كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل في وقت سابق اليوم وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم المقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية .

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني – خلال اللقاء -  أن الوطن هو أغلى قيمة في حياة الإنسان، مشيدا بفكرة التنسيقية التي تضم مختلف التوجهات السياسية وتجمع أعضاؤها على حب وخدمة الدولة المصرية.

وأضاف البابا تواضروس الثاني أن حال الوطن لا يمكن أن يستقيم إلا بمشاركة كل أبنائه في البناء، وأن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد تمكينًا وتأسيسًا حقيقيًّا لدولة المواطنة.

وشدد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب على الجميع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يستقبل رئيسة دير مارجرجس مصر القديمة

البابا تواضروس يستقبل رئيس دير القديس الأنبا شنودة بسوهاج

أسقفية الشباب تحتفل بختام مهرجان الأسرات الجامعية

البابا تواضروس: عهد الرئيس السيسي يشهد تأسيسا حقيقيا لدولة المواطنة

ترشيحاتنا

الخطيب يتفقد أهلي مدينة نصر ويعلن موعد الانتهاء من الجراج ..صور

بشرى للزملكاوية.. فرجاني ساسي يعلن سلبية مسحة كورونا

هاني شاكر يوجه رسالة قوية لـ أشرف زكي بعد الإعلان عن الاستقالة

فوائد عصير البصل مع الليمون .. واستخدامات مذهلة

مشهد تجمهر يثير غضب لميس الحديدي على الهواء.. فيديو

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار موقف برج تجاري بالسعودية.. وانتشال عامل من تحت الأنقاض.. فيديو

لكزس تطرح موديل lexus is 2021 لتنافس بي ام دبليو bmw m3 .. صور

حاول إحراقه.. شاهد| أمريكي يقذف ضابط شرطة بلوح خشبي مشتعل بالنيران