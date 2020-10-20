النجاح لا يأتي بسهولة.. محمد العبار: مرت عليَّ أيام صعبة خلال تأسيس شركة إعمار

حثَّ رجل الأعمال الاماراتي محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية رجال الأعمال على زيادة دورهم الاجتماعي في الفترة القادمة قائلًا " نحن كمستثمرين ربنا أكرمنا بخير كثير؛ لذلك علينا زيادة أعمال الخير".





كاشفًا في في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة" ON" أن شركته تتحمل دور كبير في المسؤولية الاجتماعية في مصر قائلًا " في إعمار كل منزل نبيعه نقيم مقابلة منزل لذوي الدخل المحدود في مصر حيث أن السكن الاجتماعي قريب من قلبه، كاشفا عن أنه يعمل بالشراكة مع صندوق تحيا مصر؛ لإقامة قرية نموذجية في سيدي عبد الرحمن.





وردًا على تعليق الإعلامية لميس الحديدي الذي قالت فيه " محمد العبار لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب.. انا اعرف العبار منذ بدايته" فرد العبار قائلًا " نحن في الإمارات كنا نعيش حياة بسيطة فالكهرباء دخلت منزل أمي وانا عمري 15 عاما و المياه وصلت الي منزل امي وانا عمري 13 عاما ".





وواصل العبار سرده لذكريات البداية ورحلة النجاح قائلًا " دولة الإمارات أرسلتني للدراسة في الخارج خلال المرحلة الجامعية فالكثير ساعدني في بداية عملي ".





وتابع العبار " حتى لو ساعدك الناس يجب عليك أن تكون مسؤولًا ناس كثير ساعدوني والباقي محاولات بدأت عملي في عمر 17 عامًا في الجمارك بالمطار دبي في تفتيش الحقائب كبداية، وفي الثانوية العامة كنت اشتغل وأدرس وأعمل ثم بدات في السفر لأمريكا وسنغافورة وحاولت كثيرا للنجاح، وبدات محاولاتي للنجاح من عمر 21 وحتى 38 ، وما نجحت ، لكن في النهاية الله أكرمني بعد ذلك؛ لان كرم الله ياتي لمن يحاول ".





وكشف عن أنه مر بظروف صعبة عند بداية تأسيس وتدشين مجموعة إعمار ، قائلًا "مرت عليَّ أيام صعبة خلال تأسيس شركة إعمار حيث أنني عند التأسيس حصلت علي 300 مليون دولار من المستثمرين لاستثمارهم وكان علي تحقيق ربح وهذا كان تحد كبير ونصيحتي للناس، لازم تعمل الي تحبه، انا أهوى العقار، كما يجب ان يكون لديك قدرة على التعلم ".





وواصل قائلا "النجاح لا يأتي بسهولة وتعلمت من الشيخ محمد بن راشد التفكير بشكل أكبر، والشجاعة في اتخاذ القرار، وعدم الخوف من الخطأ، ولا أخشى من ذلك وأعتذر عندما أخطئ ".