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توك شو

دنيا ماهر تكشف عن دورها بمسلسل 100 وش وتجربتها مع الزعيم.. فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:46 ص
الفنانة دنيا ماهر
الفنانة دنيا ماهر
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محمود محسن
أكدت الفنانة دنيا ماهر أنها شاركت في أول أعمالها من خلال مسلسل "سجن النسا"، وكانت الشخصية التي قدمتها من خلاله صعبة للغاية.

وأضافت ماهر خلال لقاء لها لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية دي ام سي أن إن ردود أفعال الجمهور تجاه دورها في مسلسل "100 وش" بدأ من الحلقة الرابعة مشيرة إلى أن شخصية نجلاء التي قدمتها كانت صعبة.

وتابعت الفنانة دنيا ماهر إنها شاركت في مسلسل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل إمام، وكانت تجربة ممتعة خاصة أنها كانت تحلم بالوقوف أمامه من فترة كبيرة.

وأشارت ماهر إلى أن أول اعمالها الدرامية كانت من خلال مسلسل "حكايتى" التي قدمته مع الفنانة ياسمين صبرى وجسدت من خلاله دور والدتها مضيفة انها تبحث دائما عن تقديم الأفضل في اختيارها للأدوار.

وقالت الفنانة دنيا ماهر انني انتهت من تصوير فيلم "الإنس والنمس" الفنان محمد هنيدى وصابرين وإخراج شريف عرفة التي استمتعت بالعمل معه.

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