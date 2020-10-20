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أخبار البلد

نصلي من أجل بلادنا.. دير أبي سيفين للراهبات يعلن نقل السور الشمالي لمسافة 15 مترا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
دير الشهيد ابي سيفين
دير الشهيد ابي سيفين بسيدي كرير
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سامح سلام
أعلن دير الشهيد "أبي سيفين" للراهبات أنه سيتم نقل السور الشمالي للدير مسافة حوالى 15 مترا من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وذكر بيان صادر اليوم عن الأم كيرية وراهبات دير الشهيد "أبي سيفين" للراهبات، أنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بمشروعات الطرق التى نقدرها، ستقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرفة على هذه المشروعات بنقل السور الشمالي لدير الشهيد أبي سيفين للراهبات بمنطقة سيدي كرير إلى مسافة حوالي 15 مترا.

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وأضاف البيان، ونشرك مقدما الهيئة الهندسية على الإنشاءات البديلة التى ستقوم بها، ونصلى من أجل بلادنا الحبيبة ونجاح مشروعاتها.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل في التاسع من أكتوبر الجاري عددًا من أحبار الكنيسة الأجلاء، و2 من الأراخنة؛ وذلك لتشكيل لجنة خاصة، لإنهاء موضوع نقل السور الشمالي في فرع دير الشهيد أبي سيفين للراهبات، بمنطقة سيدي كرير، بالساحل الشمالي.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة تكونت من، نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص، ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والمهندس كامل ميشيل رجل أعمال، ونبيل مهني الأسيوطي رجل أعمال، وقد توجهوا إلى مقر الدير بالقاهرة لمقابلة رئيسة الدير بهذا الخصوص.

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