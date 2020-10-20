شاهدي ماذا يحدث.. وصفة الليمون لتقوية الأظافر

لجأت بعض السيدات إلى حيلة استعمال الليمون بوضعه على الأظافر؛ وذلك من أجل جعلها تطول بجنون، ولا يحتجن إلى تركيب الأظافر.

وفي السياق ذاته، كشف موقع بولد سكاى "الهندي" الشهير، عن وصفة الليمون لتقوية الأظافر.

يعد الليمون من أقوى وأغنى مصادر فيتامين سي الذي يعمل كمبيض فعال ومغذي للأظافر بشكل كامل.

الطريقة:

تعصر ليمونة في إناء صغير ويضاف عليها معلقة واحدة من البيكنج باودر ونصف معلقة من معجون الأسنان.

تدعك الأظافر بالخليط عن طريق فرشاة أسنان ناعمة وتدلك الجلد الذي يحيط بالظافر؛ لضمان نظافة كاملة لهذه المنطقة من اليدين.

تترك الـوصفة لمدة 10 دقائق، وتغسل بالماء الدافئ أو ماء الورد.

تكرر مرة يوميًا لمدة أسبوع.