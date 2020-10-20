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مرأة

شاهدي ماذا يحدث.. وصفة الليمون لتقوية الأظافر

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:45 ص
كشف موقع بولد سكاى
كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن وصفة الليمون لتقوية الأظ
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أسماء عبد الحفيظ

لجأت بعض السيدات إلى حيلة استعمال الليمون بوضعه على الأظافر؛ وذلك من أجل جعلها تطول بجنون، ولا يحتجن إلى تركيب الأظافر. 

وفي السياق ذاته، كشف موقع بولد سكاى "الهندي" الشهير، عن وصفة الليمون لتقوية الأظافر.

يعد الليمون من أقوى وأغنى مصادر فيتامين سي الذي يعمل كمبيض فعال ومغذي للأظافر بشكل كامل.

الطريقة:

تعصر ليمونة في إناء صغير ويضاف عليها معلقة واحدة من البيكنج باودر ونصف معلقة من معجون الأسنان.
تدعك الأظافر بالخليط عن طريق فرشاة أسنان ناعمة وتدلك الجلد الذي يحيط بالظافر؛ لضمان نظافة كاملة لهذه المنطقة من اليدين.
تترك الـوصفة لمدة 10 دقائق، وتغسل بالماء الدافئ أو ماء الورد.
تكرر مرة يوميًا لمدة أسبوع.

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