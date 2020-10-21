السعودية الأولى عربياً في أبحاث كورونا





وترأس الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، جلسة افتراضية لمجلس الوزراء السعودي، استعرض خلالها مختلف الجوانب المتعلقة بمكافحة الوباء.









وأشار المجلس خلال اجتماعه إلى أن السعودية تأتي في المرتبة 25 عالميا، والثانية على مستوى الشرق الأوسط، والأولى عربيا، في إصدار الأوراق العلمية المتعلقة بفيروس كورونا.





وتوفي نحو 5217 بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، بينما أبلغت الرياض عن 385 إصابة جديدة بالفيروس يوم الاثنين.





في سياق آخر، تطرق المجلس لمراحل العودة التدريجية لأداء العمرة والصلاة في المسجد النبوي، بالنسبة للمقيمين والمواطنين بالمملكة.



