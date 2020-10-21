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أخبار العالم

السعودية الأولى عربياً في أبحاث كورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:34 ص
السعودية الأولى عربيا
السعودية الأولى عربيا في أبحاث كورونا
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قسم الخارجي
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربياً، في إصدار الأبحاث العلمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما أكد مجلس الوزراء السعودية.

وترأس الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، جلسة افتراضية لمجلس الوزراء السعودي، استعرض خلالها مختلف الجوانب المتعلقة بمكافحة الوباء.


وأشار المجلس خلال اجتماعه إلى أن السعودية تأتي في المرتبة 25 عالميا، والثانية على مستوى الشرق الأوسط، والأولى عربيا، في إصدار الأوراق العلمية المتعلقة بفيروس كورونا.

وتوفي نحو 5217 بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، بينما أبلغت الرياض عن 385 إصابة جديدة بالفيروس يوم الاثنين.

في سياق آخر، تطرق المجلس لمراحل العودة التدريجية لأداء العمرة والصلاة في المسجد النبوي، بالنسبة للمقيمين والمواطنين بالمملكة.

كما رحبت الحكومة السعودية بالأوامر الملكية الصادرة حديثا بشأن إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى والتعيينات الجديدة في المحكمة العليا.

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