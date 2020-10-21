AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في غضون 90 يوما من وقف النار.. اتفاق بين طرفي النزاع في ليبيا على خروج القوات الأجنبية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:04 ص
ليبيا
ليبيا
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن طرفي النزاع اتفقا على مواصلة حالة التهدئة الحالية على جبهات القتال وتجنب أي تصعيد عسكري.

وقالت ويليامز في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن طرفي النزاع اتفقا أيضًا على فتح مسارات برية وجوية بين شرق وغرب البلاد، فضلا عن خروج كل القوات الأجنبية بمجرد الاتفاق على وقف إطلاق النار، وذلك في غضون 90 يوما وتحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكدت أن استقالة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج يجب أن تساعد في إنهاء المرحلة الانتقالية.

وأشارت إلى أن ليبيا تحتاج لإنهاء التدخلات الأجنبية حتى تتمكن من تحقيق مستقبل أفضل، مؤكدة أن حجم التدخل الأجنبي كبير وغير مقبول.

وطالبت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا طرفي النزاع لحل المشكلات العالقة والوصول لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

ولفتت إلى ضرورة حماية المدنيين في سرت، داعية إلى أن تكون المشاورات بين طرفي النزاع ليبية- ليبية.

وردا على سؤال لشبكة "العربية"، أكدت ستيفاني أن إجراءات بناء الثقة بين الأطراف الليبية تمت بالفعل.

وأكدت المبعوثة الأممية أن المحاسبة ضرورية لحل الأزمة الليبية وتحقيق السلام في البلاد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

16 قتيلا من الميليشيات الموالية لإيران وحزب الله العراقي في البوكمال والميادين

استهداف مشروع إيراني شمال سوريا.. تفاصيل ضربات إسرائيل على حلب

ضربة إسرائيلية محتملة.. المرصد السوري: سماع دوي 6 انفجارات بريف دير الزور

انفجار ضخم في سوريا يستهدف عناصر إيرانية

سوريا: إسرائيل أطلقت صاروخا على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي

ترشيحاتنا

برلمانية عن تعدي كويتي على طبيبة مصرية: لابد من عقاب صارم

شاهد.. زوجة نجم شهير تعيش مشردة في الشوارع

حقن الأصحاء بالفيروس.. أول دولة أوروبية تتعمد إصابة البشر بـ كورونا

مرتضى منصور: بدأنا في إنشاء استاد الزمالك.. ولدينا 35 مليون جنيه في خزينة النادي

مش لازم تاخد اللقطة.. جماهير الزمالك تهاجم مرتضى منصور لموافقته على تأجيل لقاء الرجاء

في غضون 90 يوما من وقف النار.. اتفاق بين طرفي النزاع في ليبيا على خروج القوات الأجنبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسرع سيارة في العالم تنطلق إلى الأسواق العالمية قريبا

سحبت اللقب من بوجاتي شيرون bugatti chiron .. سعر ومواصفات أسرع سيارة في العالم.. فيديو و صور

يوضع سره في أضعف خلقه.. طالبة صغيرة تفاجئ العالم باكتشاف لعلاج كورونا