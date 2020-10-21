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أخبار البلد

وزيرة البيئة ومحافظ القليوبية يتفقدان المنشآت الصناعية فى العكرشة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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أ ش أ
  تفقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد يرافقها محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان ،اليوم الأربعاء، عددًا من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمنطقة العكرشة بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار المتابعة الدورية والمستمرة للتأكد من مدى التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات الواردة بقانون البيئة خلال فترة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وأكدت وزيرة البيئة -خلال جولتها - حرص الوزارة على تحسين الأوضاع البيئية الموجودة بالمنطقة والعمل على تطويرها وحل المشكلات البيئية العالقة بها منذ فترة كبيرة والتي تقوم معظمها على إنتاج المنتجات الخاصة بالصرف الصحي.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) الذي تنفذه الوزارة لتقديم الدعم الفني والمالي لهذه الصناعات قدر المستطاع للمساعدة في توفيق الأوضاع البيئية لتلك المنشآت وتغيير نوعية الحياة بالمنطقة، إضافة إلى الدعم المقدم من إدارة نوعية تلوث الهواء ومكافحة التغيرات المناخية بدعم من البنك الدولي والذي تم الموافقة عليه مؤخرًا ويبدأ منتصف العام القادم.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل على منظومة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة ،من خلال عدة محاور منها المتابعة والرصد المستمر للحرق المكشوف لقش الأرز المحاور والمرور على المصانع لخفض الانبعاثات الصادرة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي يمكن أن تسبب تلوثا للهواء خلال تلك الفترة من السنة لوجود التركيزات بنسبة عالية والتي ربما تؤثر على صحة المواطنين.

من جانبه، وجه امحافظ القليوبية شكره لوزيرة البيئة على دعم المحافظة المستمر في منظومة النظافة ومجابهة تلوث الهواء مشيرا إلى أنه يتم العمل على حل المشاكل البيئية العالقة منذ عشرات السنين وتطوير منطقة العكرشة.

وأشار الهجان إلى صدور القرار الجمهوري رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠٢٠ باعتبار منطقة العكرشة منطقة صناعية وما يترتب عليه من تحسين لكافة الخدمات والبنية التحتية لتلك المنطقة، مضيفًا أن منطقة العكرشة تبلغ مساحتها حوالي ٤٩٤ فدانا وبها ما يقرب من 500 منشأة صناعية ما بين صغيرة ومتوسطة نعمل على جعلها منطقة خضراء خالية من التلوث.

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