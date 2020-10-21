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تكنولوجيا

لأول مرة.. موتورولا تستعد لإطلاق هاتف ذكي ببطارية ضخمة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:02 م
هاتف موتورولا
هاتف موتورولا
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شيماء عبد المنعم
تطور شركة موتورولا Motorola، هاتفا ذكيا جديدا والذي من المتوقع أن ينطلق خلال الفترة القادمة، ببطارية ضخمة تضيفها الشركة لأول مرة في هواتفها الذكية بسعة 6.000 مللى أمبير في الساعة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حصلت شركة موتورولا على شهادات وكالة FCC، وEEC وأيضًا TUV Rheinland، والتي أشارت بوضوح إلى قرب إطلاق الهاتف الذكي.


ويظهر هاتف موتورولا في القوائم بأكثر من نموذج برقم XT2091 و XT2091-3 و XT2091-4 و أيضًا XT2091-7، وتم تأكيد النموذج الخامس الذي أطلق عليه اسم XT2091-8 والذي يعد أحد هواتف لينوفو المعاد تسميتها من الجهاز ولكن سينطلق للأسواق بعلامة موتورولا التجارية.

وإلى جانب ذلك، أظهرت قائمة FCC، صورة لهاتف موتورولا القادم، والتي كشفت الجزء الخلفي من الجهاز حيث يأتي الهاتف باللون الأزرق، بالإضافة إلى إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية مع فلاش LED، وماسح للبصمة في الجهة الخلفية.

وكما كشفت القوائم سعة بطارية الهاتف في التسريبات برقم الطراز MC50، والتي تأتي بقدرة 6000 مللي أمبير في الساعة، وشحن بقدرة 20 واط، وهي نفس المواصفات التي رصدت في قاعدة بيانات TUV Rheinland لنماذج XT2091-7 و XT2091-8.

وبينما كشفت قاعدة البيانات EEC، أن الهاتف الذكي الذي يحمل رقم الطراز XT2091-3 ، سيتوفر قريبا للمستخدمين في روسيا، ووفقًا للتوقعات سينطلق الهاتف لأول مرة باسم Moto G9 Power.
Motorola XT2091 FCC listings

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