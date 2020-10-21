النائب سعيد حساسين يثمن إجراءات التعليم لحماية الطلاب من الأمطار

ثمن الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب الضوابط والإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى سيتم تطبيقها حال سقوط أمطار.





ووجه "حساسين" فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للدكتور طارق شوقى للاهتمام بهذا الملف ووجود تعليمات تمنح لمديرى المدارس تضمن تطبيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حرصًا على سلامة الطلاب وتوعية التلاميذ وإحكام غلق النوافذ في الفصول وعدم تواجد الطلاب فى أماكن مرتفعة وأيضا الابتعاد عن أماكن تجمع المياه وخروجهم ونزولهم من الطوابق العلوية بشكل منتظم مع تفعيل المتابعة اليومية وتواجد المعلمين مع الطلاب والابتعاد عن أسلاك الكهرباء.





وأعلن الدكتور سعيد حساسين تاييد للضوابط والاجراءات التى تشمل فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول حال سقوط الأمطار وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات تماما والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير مآخذ التيار الكهربى التالفة ومراجعة زجاج النوافذ والأبواب والأسوار والسلالم، ومراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك بواسطة مسئول الصيانة بالمدرسة إضافة إلى نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أى مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك الأمطار وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار وتقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة فى الشوارع خلال سقوط الأمطار حرصا على حياتهم أو تعرضهم لصعق الكهرباء وقيام الإذاعة المدرسية بدورها لتوعية للمجتمع المدرسى بكيفية التعامل مع الأمطار وكيفية تجنب المخاطر خصوصا فى الأماكن ذات الطبيعة الخاصة كالقرى وعدم العبث بمياه الأمطار خوفا من وجود أى خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات وبالوعات مفتوحة.