بسمة تشارك متابعيها لحظات تعطل سيارتها في وسط الطريق

وظهرت بسمة في الصورة بجانب سيارتها وعلقت قائلة: "لما العربية تبوظ وأنا في وسط 17 الف مشوار".

يذكر أن إيمانا من الفنانة بسمة بدور نجوم ونجمات السينما بالوقوف بجانب الشباب ودعمهم.. شاركت بالتمثيل فى مشروع فيلم (برة الصندوق) تأليف وإخراج أحمد الباسوسي.





أبدت منذ الوهله الأولي إعجابها الشديد بفكرة وسيناريو الفيلم، كما جاءت مشاركتها بالفيلم من إيمانها بدعم الشباب والوقوف بجانبهم لتحقيق أحلامهم.









ومن جانبها قدمت "بسمة" دعوه لكل نجمات ونجوم الفن من جيلها لدعم هؤلاء الشباب.



