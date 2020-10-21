بسمة تشارك متابعيها لحظات تعطل سيارتها في وسط الطريق

شاركت الفنانة بسمة صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الخاص علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت بسمة في الصورة بجانب سيارتها وعلقت قائلة: "لما العربية تبوظ وأنا في وسط 17 الف مشوار".
يذكر أن إيمانا من الفنانة بسمة بدور نجوم ونجمات السينما بالوقوف بجانب الشباب ودعمهم.. شاركت بالتمثيل فى مشروع فيلم (برة الصندوق) تأليف وإخراج أحمد الباسوسي.
أبدت منذ الوهله الأولي إعجابها الشديد بفكرة وسيناريو الفيلم، كما جاءت مشاركتها بالفيلم من إيمانها بدعم الشباب والوقوف بجانبهم لتحقيق أحلامهم.
ومن جانبها قدمت "بسمة" دعوه لكل نجمات ونجوم الفن من جيلها لدعم هؤلاء الشباب.
يذكر أن الفنانة "بسمة" بدأت مشوارها الفني بالعمل كمذيعة بعد التخرج في قناة النيل للمنوعات في الفترة من 1998 إلي 2000، ثم اختارها المخرج شريف عرفة بعد أن شاهد أدائها في فيلم (المدينة)، ووجدت اتصالا من مكتب شريف عرفة، وبعد أسبوعين من لقائها به حصلت علي دور في فيلم (الناظر) مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.
عملت بعدها بسمة في فيلم (النعامة والطاووس)، عادت إلي العمل كمذيعة مرة أخرى في قناة دريم في الفترة من 2001 وحتي 2002، ثم شاركت في بطولة مسلسل (رمال) علي قناة MBC.
وبعدها اتجهت بسمة بشكل كامل للتمثيل بعد أن اعتزلت تقديم البرامج، ومن أبرز الأفلام التي قدمتها: (من نظرة عين، ليلة سقوط بغداد، مرجان أحمد مرجان، زي النهاردة).