20 جنيها للمتر.. جامع توضح كيفية إيجار وحدة بالمجمعات الصناعية..فيديو

قالت وزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع، إنه تم طرح 7 مجمعات صناعية فى الإسكندرية والغربية والبحر الأحمر وسوهاج والأقصر وبني سويف والمنيا، لافتة إلى أن مجمعات صناعية مجهزة بجميع المرافق وسيكون بها مباني ادارية ومباني للبنوك والوحدات تتراوح فى مساحتها من 48 مترا حتى 792 مترا.









وأضافت وزيرة التجارة والصناعة خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن تتمتع المجمعات الصناعية بالمحافظات السبعة بمنطقة متميزة للخدمات تشمل مبانى إدارية ومعارض ومسجد ومنافذ بيع وسوبر ماركت وبنك ومطعم وكافتيريا. وكافة الوحدات الصناعية عبارة عن منشآت معدنية أو خرسانية ولها واجهات معمارية حديثة.









وتابعت أنه يمكن الحصول على كراسات الشروط الخاصة بهذه الوحدات مقابل رسوم مخفضة تتراوح بين 300 جنيه و500 جنيه فقط دون أية تكاليف إضافية ويمكن الحصول على كراسة الشروط اليكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.





وأوضحت أنه نتيح اكبر قدر من التيسيرات لأصحاب المشروعات وتوفير فرص عمل وهناك تيسيرات بنفس المستندات والتعاقدت مع 8 بنوك من خلال التقسيط فى حالة التملك او الايجار بحد اقصى 10 سنوات والايجار يبدأ من 20 جنيه للمتر فى بعض المحافظات، بينما التمليك تم الاتاحة لنظام التقسيط بحد اقصى 10 سنوات بفائدة بسيطة .