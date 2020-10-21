جيلي الصينية شبيهة بي إم دبليو تغزو الأسواق .. فيديو





كما يمكن زيادة هذه السعة إلى 1007 لترات في حال طي الصف الخلفي من المقاعد ، كما حصلت السيارة من الداخل على مواصفات ومميزات الراحة ، حيث زودت بمقاعد جلدية مريحة يمكن التحكم بوضعيتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة كهربائية.





وزودت السيارة بواجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشة عملاقة تعمل باللمس يمكن استعمالها كلوحة عدادات إلكترونية وكأداة لمراقبة صور الكاميرات والتحكم بأنظمة المولتيميديا وضبط إعدادات القيادة والأنظمة الموجودة في المركبة.





ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 200 أو 238 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.





كشفت جيلي الصينية عن نيتها طرح سيارتها Tugella في السوق الروسية وعدد من أسواق العالم ، وتتميز السيارات بهيكل كروس اوفر انسيابي يشبه في تصميمه سيارات X5 الشهير من بي إم دبليو ، كما زودت بانحناءات مدروسة لتحسين انسيابية الهواء .وتأتي السيارة بطول 4 أمتار و60 سم ، وبعرض 187 سم ، وارتفاع 164 سم ، بينما تبلغ المسافة بين محوري العجلات 270 سم ، وسعة صندوق الامتع 326 لترا.