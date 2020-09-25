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سيارات

جيلي تطرح geely azkarra الجديدة كليا موديل 2021 .. فيديو وصور

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:06 م
جيلي ازكارا geely
جيلي ازكارا geely azkarra
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اشرف عطية
أعلنت شركة جيلي عملاق صناعة السيارات الصينية طرح السيارة جيلي ازكارا geely azkarra الجديدة كليا موديل 2021 و هي من طراز السيارات متعددة الاستخدامات suv و التي تأتي بتصميم تنافسي وتقنيات متطورة للغاية من التنين الصيني . 


مواصفات جيلي ازكارا geely azkarra

السيارة جيلي ازكارا geely azkarra متوافر بخيارين للمحركات فتأتي بمحرك 1500 سي سي تيربو 177 حصان وعزم دوران 255 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات و تعمل بنظام الجر الامامي . 

و تأتي ايضا جيلي ازكارا geely azkarra بمحرك 1500 سي سي تيربو 187 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات DCT و تعمل بنظام الدفع الرباعي . 

تصميم جيلي ازكارا geely azkarra

تأتي جيلي ازكارا geely azkarra بتصميم قوي ورياضي و بشبك امامي جديد و ضخم بتطعيمات من الكروم و شبك تهوية سفلي ومصابيح LED بتقنية ذكية متكيفة مع ظروف الطريق و تنحفض اوتوماتيكيا عندما تواجة سيارة اخري حتي لا تؤذي السيارات المقابلة . 

برع التنين الصيني في تصميم جيلي ازكارا geely azkarra بخطوط ديناميكية رياضية و رفارف منتفخة توجي بالقومة المفرطة و بجنوط 18 بوصه يجعل السيارة اكر عدائية .

داخلية جيلي ازكارا geely azkarra

السيارة جيلي ازكارا geely azkarra بها داخلية فخمة و مساحة داخلية كبيرة تجعلها سيارة عائلية من الطراز الاول و بها في الداخل شاشة 12.3 انش تاتش تدعم ابل كاربلاي واندرويد اوتو و بها لوحة عدادات LCD قياس 7 انش و نظام صوتي فاخر به 8 مضخمات صوت .

الرفاهية في جيلي ازكارا geely azkarra

جيلي ازكارا geely azkarra بها العديد من عوامل الرفاهية و تكييف اتوماتيك بمنطقتين امامية و خلفية ليضمن افضل تهوية لركاب الكنبة الخلفية و بها فتحة سقف بانوراما وشنطة كهربائية و مرايات تعتيم اوتوماتيكي و زجاج عازل للحرارة و تقنية البصمة لتشغيل و ايقاف المحرك بدون مفتاح . 

الامان في جيلي ازكارا geely azkarra

السيارة جيلي ازكارا geely azkarra بها العديد من مواصفات الامان منها نظام تحذير ومساعدة مغادرة المسار و نظام تثبيت السرعة و نظام  و مراقبة ضغط الإطارات و نظام قفل الابواب مع استشعار السرعة و نظام فتح اقفال الابواب عند الحوادث و فرامل الطوارئ التلقائية AEB-P و نظام التعرف على المشاة لتفادي الاصطدام البشري و 4 اير باج و كاميرا خلفية مع نظام خطوط المساعدة على الركن 90 درجة و حساسات أمامية وخلفية و نظام الثبات الإلكتروني و نظام الرؤية المحيطية 360 درجه . 

سعر جيلي ازكارا geely azkarra
حتي الان لم تصل السيارة الي مصر و لكن وصلت الي السعودية و تبدأ اسعارها هناك من 84,300 ريال حوالي (354.500 جنيه مصري) لأول فئة جر امامي حتي 101,500 ﷼ (حوالي 427.000 جنيه مصري ) لأعلي فئة دفع رباعي. 
جيلي تطرح geely azkarra الجديدة كليا موديل 2021 .. فيديو وصور
جيلي تطرح geely azkarra الجديدة كليا موديل 2021 .. فيديو وصور
جيلي تطرح geely azkarra الجديدة كليا موديل 2021 .. فيديو وصور
جيلي تطرح geely azkarra الجديدة كليا موديل 2021 .. فيديو وصور
جيلي تطرح geely azkarra الجديدة كليا موديل 2021 .. فيديو وصور
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