جيلي تطرح geely azkarra الجديدة كليا موديل 2021 .. فيديو وصور

جيلي ازكارا geely azkarra الجديدة كليا موديل 2021 و هي من طراز suv و التي تأتي أعلنت شركة جيلي عملاق صناعة السيارات الصينية طرح السيارة الجديدة كليا موديل 2021 و هي من طراز السيارات متعددة الاستخداماتو التي تأتي بتصميم تنافسي وتقنيات متطورة للغاية من التنين الصيني .









مواصفات جيلي ازكارا geely azkarra

السيارة جيلي ازكارا geely azkarra متوافر بخيارين للمحركات فتأتي بمحرك 1500 سي سي تيربو 177 حصان وعزم دوران 255 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات و تعمل بنظام الجر الامامي .

و تأتي ايضا جيلي ازكارا geely azkarra بمحرك 1500 سي سي تيربو 187 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات DCT و تعمل بنظام الدفع الرباعي .





تصميم جيلي ازكارا geely azkarra





تأتي جيلي ازكارا geely azkarra بتصميم قوي ورياضي و بشبك امامي جديد و ضخم بتطعيمات من الكروم و شبك تهوية سفلي ومصابيح LED بتقنية ذكية متكيفة مع ظروف الطريق و تنحفض اوتوماتيكيا عندما تواجة سيارة اخري حتي لا تؤذي السيارات المقابلة .





برع التنين الصيني في تصميم جيلي ازكارا geely azkarra بخطوط ديناميكية رياضية و رفارف منتفخة توجي بالقومة المفرطة و بجنوط 18 بوصه يجعل السيارة اكر عدائية .





داخلية جيلي ازكارا geely azkarra





السيارة جيلي ازكارا geely azkarra بها داخلية فخمة و مساحة داخلية كبيرة تجعلها سيارة عائلية من الطراز الاول و بها في الداخل شاشة 12.3 انش تاتش تدعم ابل كاربلاي واندرويد اوتو و بها لوحة عدادات LCD قياس 7 انش و نظام صوتي فاخر به 8 مضخمات صوت .





الرفاهية في جيلي ازكارا geely azkarra





جيلي ازكارا geely azkarra بها العديد من عوامل الرفاهية و تكييف اتوماتيك بمنطقتين امامية و خلفية ليضمن افضل تهوية لركاب الكنبة الخلفية و بها فتحة سقف بانوراما وشنطة كهربائية و مرايات تعتيم اوتوماتيكي و زجاج عازل للحرارة و تقنية البصمة لتشغيل و ايقاف المحرك بدون مفتاح .





الامان في جيلي ازكارا geely azkarra





السيارة جيلي ازكارا geely azkarra بها العديد من مواصفات الامان منها نظام تحذير ومساعدة مغادرة المسار و نظام تثبيت السرعة و نظام و مراقبة ضغط الإطارات و نظام قفل الابواب مع استشعار السرعة و نظام فتح اقفال الابواب عند الحوادث و فرامل الطوارئ التلقائية AEB-P و نظام التعرف على المشاة لتفادي الاصطدام البشري و 4 اير باج و كاميرا خلفية مع نظام خطوط المساعدة على الركن 90 درجة و حساسات أمامية وخلفية و نظام الثبات الإلكتروني و نظام الرؤية المحيطية 360 درجه .





سعر جيلي ازكارا geely azkarra