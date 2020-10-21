AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرازيل تسجل ما يقرب من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:58 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أعلنت الصحة البرازيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 24 ألفاً و818 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و566 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وبهذا تكون البرازيل قد سجلت 5.3 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، و155 ألفاً و403 حالات وفاة منذ ظهور الوباء. 

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل أكثر من 2.4 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم خلال الأسبوع الماضي، ما يمثل ارتفاعًا غير مسبوقًا في حالات الإصابة التي تسجلها المنظمة على أساس أسبوعي.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي: "يواصل عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى كورونا الارتفاع المتسارع، بينما لا تزال حصيلة الوفيات الجديدة مستقرة نسبيا".

وأشارت الصحة العالمية إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حتى يوم 18 اكتوبر الجاري بلغ 40 مليون حالة، من بينها 1.1 مليون حالة وفاة.

وأوضحت المنظمة أنه تم خلال الأسبوع الماضي رصد أكثر من 2.4 مليون إصابة جديدة بالمرض و36 ألف وفاة.

وتصدرت أمريكا قائمة الدول الأكثر تضررًا من الفيروس من حيث عدد الإصابات حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس أمريكا حتى اليوم 8 ملايين و188585 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات إلى 219499.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرازيل تسجل 23101 إصابة جديدة بفيروس كورونا و620 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 3.4 مليون حالة

البرازيل تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا و310 وفيات

الصحة العالمية: ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا خلال أسبوع

البحرين تسجل 309 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

إصابة وزير الصحة الألماني بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

مفاجأة.. شوبير يعلن قرار الكاف بشأن مباراة الزمالك والرجاء

أحمد موسى يبكي على الهواء بسبب فتاة التوك توك | شاهد

شفت الموت بعنيا.. محمد كريم يتعرض لحادث مروع في كاليفورنيا ونقله للمستشفى

طارق شوقي يوضح خطة زيادة رواتب المعلمين| واستعدادات"التعليم" لمواجهة الموجة 2 من كورونا

انفراد.. "استادات سبورت" تنهي اتفاق شراء نادي المقاصة

الصحة العالمية: المنحنى الوبائي لـ كورونا انخفض في مصر بشكل جيد ..فيديو

AdvertisementS

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

قرارات جديدة لوزير التربية والتعليم .. 3 اختيارات أمام طلاب المدارس الخائفين من كورونا.. أبرزها التأجيل للعام القادم

الوطنية للإعلام : بث مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي على قناة أون تايم

طقس الخميس .. أمطار رعدية بـ 4 محافظات.. وانخفاض كبير في درجة الحرارة بالقاهرة

محافظ الدقهلية يستجيب لـ أحمد موسى ويعلن خبرًا سارًا لـ مديرة مدرسة.. فيديو

مفاجأة.. شوبير يعلن قرار الكاف بشأن مباراة الزمالك والرجاء

الصحة: لم تظهر حالات مصابة بـ كورونا بالمدارس.. فيديو

بعد بكاء أحمد موسى.. الحكومة تستجيب لـ فتاة التوك توك.. فيديو

ارتفاع أعداد مصابي كورونا.. الصحة توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين.. فيديو

فستان لافت.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة ناعمة برفقة أحمد العوضي

شفت الموت بعنيا.. محمد كريم يتعرض لحادث مروع في كاليفورنيا ونقله للمستشفى

beIN SPORTS: كاف وافق على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء|اِعرف الموعد الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق حديثة للتعامل مع مرض السكري عند الأطفال

بعد تريند الزغروده.. إخصائية تكشف خطورة منع الأطفال من البكاء

القهوة والشاى.. أطعمة تحسن الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء