ما الحالات التي يجب فيها التزام القيادة يمين الطريق؟

توجد حالات مرورية مهمة يجب التعرف على قواعدها التي يجب اتباعها أثناء قيادة السيارة، ومن ضمن تلك الحالات السير أقصى الجانب الأيمن من الطريق.





وللسير أقصى الجانب الأيمن عدة قواعد منها:





- إذا كان السائق سينعطف إلى طريق آخره يمين

- إذا كان هناك سائق آخر سيتجاوزه

- إذا كانت سرعة سيارته أقل من السرعة القصوى المصرح بها

- عندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق أثناء القيادة

- عند تعطل السيارة يجب إيقافها في أقصى يمين الطريق

- في حال مرور سيارة إسعاف أو سيارات طوارئ يجب الالتزام بالجانب الأيمن وأفسح الطريق لها





كما أن هناك بعض الأخطاء التى قد تعرضهم للحوادث بسبب تجاهلهم تعليمات هامة، مسئولة بشكل رئيسى عن أمنهم وسلامتهم أثناء القيادة، والتى نستعرضها فى القائمة التالية.





1- استعادة المعلومات التي حصلت عليها أثناء تعلم القيادة.





2- فحص السيارة بالكامل من الناحية الكهربائية والميكانيكية.





3- عند تشغيل السيارة لا تنطلق بها سريعًا تجنبًا لضرر المحرك.





4- أثناء القيادة علي الطريق يجب عبور المنحنيات بسرعة قليلة تجنبًا لضرر الجنوط.





5- الالتزام بوسائل الأمان داخل السيارة.