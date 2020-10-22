AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاد فاطمة التابعي.. عمرها الحقيقي وسر اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:04 ص
فاطمة التابعى
فاطمة التابعى
Advertisements
أحمد إبراهيم - سعيد فراج
تحتفل اليوم الفنانة فاطمة التابعى بعيد ميلادها الـ 67 وهي تعتبر من جيل الثمانينيات المفضلة، والتي برغم اعتزالها وبرغم ندرة أعمالها وظهورها القليل على الشاشة إلا أن أعمالها مازالت في ذاكرة جمهورها ومحبيها.

ونرصد بعض المعلومات عن الفنان فاطمة التابعى فى التقرير التالى : 

حصلت على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1978

انضمت في بداية حياتها إلى فرقة رضا الاستعراضية.

شاركت في العديد من الأعمال المسرحية منها "ملكة الفجر، بداية ونهاية، ياسين وبهية، واقدساه، و أيوب وناعسة".

وإضافة لأعمال درامية ناجحة قدمتها بالتليفزيون، منها مسلسل "الطاحونة، ورد الفلاح، شارع المواردي، على هامش السيرة، نوادر العرب، الرجل والحصا، شقة دون سقف، أيام الضحك والدموع".

قدمت للسينما أفلام مثل "محطة الأنس"، مع الفنان سعيد صالح، سمير غانم، لبلبة، و يونس شلبي، والفيلم الشهير "سعد اليتيم" مع الراحل أحمد زكي ومحمود مرسي، "ألف بوسة وبوسة"، و "تل العقارب".

برعت فاطمة، في دور الفلاحة و أحبها الجمهور في الأعمال التاريخية الدينية الناطقة باللغة العربية الفصحى، واشتهرت بها.

ومنحها الجمهور لقب فنانة الأدب، وذلك لشدة التزامها بالمعايير الفنية ورفضها تقديم أي شيء غير أخلاقي، حيث كانت معروفة بشدة التزامها بالوسط الفني.

وفي أواخر التسعينات، تزوجت من خارج الوسط الفني من مهندس معمارى وارتدت الحجاب، ثم اتخذت قرار الاعتزال في العام 1996، حتي تتفرغ لبيتها وأسرتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ عبلة كامل

هتحجب وأقعد في البيت.. داليا إبراهيم تثير الجدل بعد الاعتزال .. ونورا اعتزلت بسبب آية من سورة مريم

هتحجب وأقعد في البيت .. نجمات يقررن الاعتزال ويرتدين الحجاب.. داليا إبراهيم الأحدث .. ونورا وشمس البارودى وسهير البابلى الأبرز

فنانات يعتزلن ويرتدين الحجاب.. مي فخري تعتزل بعد ظهورها بـ المايوه

ترشيحاتنا

سر بكاء هاني شاكر ورده على عري محمد رمضان ..فيديو

6 شهور مخرجتش من البيت.. مها أبو عوف: تحاليل كورونا سلبية

بحجم بريطانيا.. غابات الأمازون تتعرض لحرائق غير مسبوقة.. اعرف السبب

بكاري جاساما يقترب من إدارة مباراة الأهلي والوداد المغربي تحكيميا

بهاشتاج #١٨٠دقيقه_حلم_أهلاوي.. جماهير الأهلي تتصدر تويتر تحفيزا للفريق لإحراز لقب أفريقيا

وزيرة الخارجية الإسبانية: اتفاقية تسليم المطلوبين بيد القضاء وهو من يقرر بصورة مستقلة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تدخل في نوبة بكاء لحظة عقد قرانها بسبب تصرف مفاجئ من عريسها.. شاهد

ابنة عمرو دياب الأجرأ.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع.. صور

إهانات لفظية وتهديد راكبة بالضرب.. مشاجرة داخل حافلة بسبب خلاف حول الكمامة.. شاهد