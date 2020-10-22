AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أذربيجان تتهم أرمينيا بإطلاق صواريخ باليستية وخرق الهدنة.. والأخيرة ترد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:16 ص
اذربيجان تتهم أرمينيا
اذربيجان تتهم أرمينيا بإطلاق صواريخ باليستية وخرق الهدنة
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، صباح اليوم، الخميس، تعرضها لصواريخ باليستية أطلقتها القوات العسكرية الأرمينية باتجاه منطقة غابالين الواقعة شمالي البلاد.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أصدرت وزارة  الدفاع الأذربيجانية بيانا جاء فيه: "في 22 أكتوبر الساعة 9 صباحا أطلقت القوات الأرمينية صواريخ باليستية من أراضيها باتجاه منطقة غبالا وكردامير شمالي البلاد".

وردا على ذلك، نفى المتحدث الصحفي لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان إطلاق القوات الأرمينية صواريخ باليستية باتجاه أذربيجان.

كما دعت الخارجية الأرمينية أذربيجان وتركيا إلى عدم تقويض الجهود الدولية لتثبيت الهدنة؛ مشيرة إلى أن نزاع كاراباخ يمكن حله سلميا في إطار مجموعة "مينسك".

واتفقت باكو ويريفان على هدنة إنسانية بداية من منصف الليل بالتوقيت المحلي، ولم تعلق أذربيجان على الاتهامات الموجهة لها بخرق الهدنة حتى الآن.

وفي السابع والعشرين من سبتمبر الماضي، تجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما ويتبادل الجانبان الاتهامات بتأجيج الصراع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أذربيجان: مقتل 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين في اشتباكات قره باغ

إسقاط مروحية عسكرية ثانية.. أرمينيا: القوات الأذربيجانية تقصف قرى حدودية

نهاجم العسكرية.. أرمينيا تنفي استهداف المناطق السكنية في أذربيجان

أرمينيا: تركيا المسئولة عن تخريب اتفاق الهدنة في ناجورني كاراباخ

أذربيجان تعلن إسقاط طائرة عسكرية أرمينية.. ويريفان ترد

ترشيحاتنا

مها أبو عوف تنفي صراعها على ميراث عمر خورشيد: لا أعلم عنه شيئا ..فيديو

استشاري تغذية علاجية يقدم نصائح هامة للمصريين في تنظيم الغذاء.. فيديو

بعد اختفائها يومين.. العثور على جثة امرأة حامل داخل ثلاجة في ظروف غامضة

محمود شاهين: أمطار تصل للسيول على القاهرة الكبرى وسيناء الأيام القادمة..فيديو

حدث ليلا.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء وإقامة الأهلي والوداد في موعدها.. و2020 لن يمر بسلام.. كارثة طبيعية على وشك الحدوث

أدعية في الصباح والمساء.. تحقق لك خيري الدنيا والآخرة

AdvertisementS

جد طفلي العراق اللذين قتلا على يد أمهما يكشف تفاصيل نارية حول الحادث ..فيديو

بعد إجراء عملية في لندن.. بسمة وهبة تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

حكم صلاة المرأة بدون ملابس داخلية.. الأزهر للفتوى يجيب

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ بسمة وهبة.. بكاء هاني شاكر.. وتعليق ناري لـ عزيز الشافعي بسبب الزمالك

عروس تدخل في نوبة بكاء لحظة عقد قرانها بسبب تصرف مفاجئ من عريسها.. شاهد

وزارة الداخلية العراقية تكشف تفاصيل عن الأم التي ألقت طفليها في نهر دجلة.. فيديو

في عيد ميلاد فاطمة التابعي.. عمرها الحقيقي وسر اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب

الضحية ضبطها برفقة عشيقها.. أم تعترف بقتل نجلها دفاعا عن النفس

أخبار الرياضة| تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وبكاري جاساما يقترب من إدارة مباراة الأهلي.. وغريب: قائمة المنتخب الأولمبي ليست نهائية

عريقات يخضع لعملية دقيقة في إسرائيل.. تفاصيل

بعد اختفائها يومين.. العثور على جثة امرأة حامل داخل ثلاجة في ظروف غامضة

ابنة عمرو دياب الأجرأ.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تدخل في نوبة بكاء لحظة عقد قرانها بسبب تصرف مفاجئ من عريسها.. شاهد

ابنة عمرو دياب الأجرأ.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع.. صور

إهانات لفظية وتهديد راكبة بالضرب.. مشاجرة داخل حافلة بسبب خلاف حول الكمامة.. شاهد