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محافظات

تحرير 339 محضراً تموينياً بدمياط

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:43 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة المهندس سمير عثمان حملاتها على جميع المناطق داخل نطاق محافظة دمياط ، حيث أسفرت الحملات التى تم تنفيذها خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجارى عن تحرير ٣٣٩ محضرًا.

هذا وقد تضمنت تلك المحاضر ٧٧ مخالفة تم رصدهم خلال المرور على المخابز والتى تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز و التوقف عن الإنتاج و عدم الالتزام بالمواصفات و العمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير٢٦٢ محضراً للأسواق بعد رصد مخالفات جاء من بينها عدم الإعلان عن الأسعار و غش تجاري و بيع سلع مجهولة المصدر وبيع بقيم أعلى من الأسعار المقررة، وكذلك عدم وجود شهادة صحية..

هذا و قد قامت المديرية بسحب عدد ٦ عينات من القمح المعد للطحن و عدد ٢ عينة من الذرة المعدة للطحن و عينتان أخرتان من النخالة وأيضًا ٢ عينة من دقيق ٨٢٪، فضلًا عن سحب عينات من السلع الغذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات الصحية، كما أكدت مديرية التموين فى البيان الذى أصدرته أنه تم تحرير عدد ٦ جنح لوجود مخالفات تتعلق ببيع سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي  والتصرف فى سلع تموينية..


تأتى الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز والتأكد من توافر السلع التموينية والاساسية والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية التى قد يرتكبها بعض التجار.

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