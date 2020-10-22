الحد من الأفكار المتشددة.. رواق التصوف يستأنف حلقاته العلمية

تواصل مؤسسة البيت المحمدي برئاسة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء أنشطتها العلمية في نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع وتعمل على تهذيب الأفراد سلوكيًا وأخلاقيًا ، وتحد من الأفكار المتشددة، حيث أعلن رواق التصوف عن استئناف حلقاته العلمية على يد أساتذة وعلماء الأزهر الشريف في تخصصات علوم التصوف، والفقه، والشريعة، واللغة العربية، والدعوة.









وأوضح الدكتور مهنا أن الدراسة تقوم على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على يد صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية، وبالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بعد، ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة.







وأشار إلى أن مراحل الدراسة بالرواق تتمثل في أربع مراحل تبدأ بسنة تمهيدية وهي مرحلة الإعداد يشترط فيها أن يكون الدارس حاصلا على الإجازة العالية ليسانس أو بكالوريوس، وشهادة الثانوية العامة للمصريين أو للوافدين، تليها المرحلة العالية التأصيل ومدة دراستها أربع سنوات شريطة الحصول على إجازة الإعداد من الأكاديمية والحصول الثانوية الأزهرية، أو ما يعادلها، وأن يكون الطالب مقيدًا بإحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر.









تتبعهم المرحلة الثالثة وهي الإجادة التخصص ومدتها سنتان يعقبها بحث علمي في تخصص الدارس شريطة الحصول على إجازة التأصيل من الأكاديمية و الإجازة العالية من إحدى الكليات الشرعية، ومعادلة مواد التصوف وعلوم الآلة لمن هو في غير تخصصه ، لتأتي المرحلة الرابعة وهي التحقيق العالمية ومدة دراستها عام شامل لكافة العلوم الشرعية والصوفية ثم بحث علمي تحدده اللجنة المختصة في تخصص الدارس شريطة الحصول على إجازة التخصص من الأكاديمية و إجازة التخصص من إحدى الكليات الشرعية بالأزهر ، مع عمل المعادلة في مواد التصوف، وعلوم الآلة لمن هو في غير تخصصه و إعداد بحث علمي في البعد الصوفي لتخصصه.









وأوضح مهنا أن التقديم للالتحاق بالرواق بدأ إلكترونيًا ويستمر ليوم الجمعة الموافق 30/10/2020.









وذكر أن الدراسة ستبدأ بمقر الرواق بمدينة التجاريين بالمقطم اعتبارًا ا من السبت 31 أكتوبر 2020 لمدة سنة دراسية كاملة حسب الضوابط التي يضعها الرواق مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعلنة رسميًا من الدولة.









وأشار مهنا إلى أن الدراسة ستعتمد على أنظمة التعليم التقليدية، والإلكترونية وأن الأصل فيها هو دراسة كل المواد المقررة على المرحلة التي يلتحق بها الدارس ويجوز لمن يرغب في الاقتصار على تلقي علمًا معينًا أو أكثر على بعض العلماء أن يحصل على إجازة فيها بعد اجتياز الامتحان المقرر واستيفاء الشروط المطلوبة وأن من لا يرغب في اجتياز الامتحان فله الحصول على إجازة استماع فقط.