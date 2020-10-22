AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

غير قادر على البقاء| اصطياد ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين.. شاهد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:59 م
اصطياد ثعبان نادر
اصطياد ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين
Advertisements
هدير علاء
يتولى مسئولو الحياة البرية بولاية "فلوريدا" الأمريكية في الوقت الراهن رعاية ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين بعد اصطياده في الآونة الأخيرة؛ ويعاني الثعبان من حالة تُعرف باسم "Bicephaly" أو "ثنائية الرأس".

وأفاد مسئولو الحياة البرية بالولاية بأن الثعبان سيظل في الأسر ومن غير المتوقع أن يتم إطلاقه في البرية، والسبب وراء ذلك يرجع إلى أن حالته تعوق قدرته في الحصول على غذاء أو مراوغة الحيوانات المفترسة، حيث أوضح تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الثعبان "يتخذ قرارات مختلفة لوجود دماغين منفصلين".


يشار إلى أن هيئة الثروة السمكية والحياة البرية بـ"فلوريدا" شاركت مجموعة من اللقطات لهذا الثعبان شديد الندرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأفادت في منشور لها بأنه قد عُثِر عليه في محيط منزل سكني بمدينة "بالم هاربور"، حيث اكتشفه شخص يُدعى "كاي روجرز" وعائلته.

وجاء في المنشور أيضًا أنه من غير المرجح بالنسبة للثعابين ثنائية الرأس بشكل عام أن تنجو في البرية، لأن الدماغين المنفصلين يتخذان قررات مختلفة، ولذلك فسوف يتولى مسئولو الحياة البرية رعايته ومراقبته.


يشار إلى أنه سبق العثور على ثعبان آخر يعاني من نفس الحالة العام الماضي في مقاطعة "بالي" بإندونيسيا، وعلى وجه التحديد في شوارع قرية صغيرة بمنطقة تُعرف باسم "تابانان"، وقد صُدم السكان المحليون عند اكتشافه، لكن رأسيه كانا متصلين من أسفل منطقة العينين تقريبًا، على عكس الثعبان الذي عُثِر عليه في "فلوريدا"، حيث أن رأسيه منفصلين عن بعضهما البعض.‏
غير قادر على البقاء| اصطياد ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين.. شاهد
غير قادر على البقاء| اصطياد ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين.. شاهد
غير قادر على البقاء| اصطياد ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين.. شاهد
غير قادر على البقاء| اصطياد ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين.. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زحف إلى فمها أثناء النوم.. سحب ثعبان بطول 4 أقدام من حلق امرأة.. فيديو

حالة ذعر بعد اكتشاف ثعبان سام طوله متر ونصف في مرحاض مطعم شهير.. شاهد

لحظات توقف الأنفاس.. عملية اصطياد ثعبان بطول 6 أمتار تحقق رقما قياسيا

ترشيحاتنا

الصحة: 3 آلاف سيارة إسعاف موزعة على لجان انتخابات مجلس النواب

قلبوا الفصل كباريه.. طلاب يشاهدون فيديو الراقصة لورديانا في مدرسة بالبحيرة.. شاهد

قبل انطلاق مهرجان الجونة.. شاهد| فساتين رانيا يوسف عرضتها للانتقاد العام الماضي

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر الأرجواني؟

لن تتوقعي النتيجة.. فوائد سحرية عند وضع الجلسرين على الشعر

نصائح مهمة وعاجلة من الصحة للتصدي لموجة كورونا الثانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير قادر على البقاء| اصطياد ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين.. شاهد

طريقة عمل فرنش توست بالجبن والسلامي

مصر للمقاصة بطلا لدوري الصالات .. صور