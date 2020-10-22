غير قادر على البقاء| اصطياد ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين.. شاهد

يتولى مسئولو الحياة البرية بولاية "فلوريدا" الأمريكية في الوقت الراهن رعاية ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين بعد اصطياده في الآونة الأخيرة؛ ويعاني الثعبان من حالة تُعرف باسم "Bicephaly" أو "ثنائية الرأس".





وأفاد مسئولو الحياة البرية بالولاية بأن الثعبان سيظل في الأسر ومن غير المتوقع أن يتم إطلاقه في البرية، والسبب وراء ذلك يرجع إلى أن حالته تعوق قدرته في الحصول على غذاء أو مراوغة الحيوانات المفترسة ، حيث أوضح تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الثعبان "يتخذ قرارات مختلفة لوجود دماغين منفصلين".









يشار إلى أن هيئة الثروة السمكية والحياة البرية بـ"فلوريدا" شاركت مجموعة من اللقطات لهذا الثعبان شديد الندرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأفادت في منشور لها بأنه قد عُثِر عليه في محيط منزل سكني بمدينة "بالم هاربور"، حيث اكتشفه شخص يُدعى "كاي روجرز" وعائلته.





وجاء في المنشور أيضًا أنه من غير المرجح بالنسبة للثعابين ثنائية الرأس بشكل عام أن تنجو في البرية، لأن الدماغين المنفصلين يتخذان قررات مختلفة، ولذلك فسوف يتولى مسئولو الحياة البرية رعايته ومراقبته.







