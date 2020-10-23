جينيسيس تكشف النقاب عن سيارة الأجنحة الخارقة.. صور

كشفت العلامة التجارية الكورية جينيسيس المتخصصة في إنتاج السيارات الفاخرة والمملوكة لهيونداى، عن بضعة تجهيزات للسيارة جينيسيس G70 2022، والتي قد لمحت عنها سابقا واعتبرتها سيارة الجيل القادم، ومن المفترض طرحها للبيع في سوقها المحلي أولًا، ثم إطلاقها في باقي الأسواق العالمية مطلع العام القادم 2021.





تنتمي سيارة جينيسيس G70 2022 إلى عائلة السيارات السيدان، وتعد واحدة من الطرازات الفاخرة في عالم السيارات، نظرًا لتصميمها الفريد، شملت السيارة عدة تعديلات طفيفة مثل نظام الدفع، المزود بخاصية "AWD" الديناميكية المسؤولة عن أنظمة التعليق والانجراف، مع محرك V6 مدعم بصمامات نشطة لمنح السيارة صوتا أكثر قوة، تبلغ سعة هذا المحرك 2.0 لتر، لينتج طاقة تقدر بـ290 حصان، وعزم أقصى للدوران بقوة 420 نيوتن/متر، كما يعمل وضع القيادة الرياضي الجديد على منح الأفضلية لبرمجة المحرك وناقل الحركة.





حصلت السيارة على تصميم خارجي مميز، ويظهر ذلك في مقدمة السيارة، مع شبكة أمامية تتخذ شكل الدرع الحربي، كما امتلكت أيضًا مصابيح LED أمامية منقسمة مثل سيارات جينيسيس الأخرى، وأصبحت الفتحات الموجودة خلف العجلات الأمامية أصغر نسبيا، وهي المسؤولة عن توزيع حركة الهواء ديناميكا.





جاءت السيارة بعجلات رياضية قياس 20 بوصة، يتوسطهم جنط خماسي الأضلاع باللون الأسود، التصميم الخلفي للسيارة لم يختلف كثيرًا ولكنه مزود بعدد 4 مخارج للعادم تتسم بالمظهر البيضاوي العريض من كل زاوية مع موزع هواء بين الأنابيب، ومصابيح LED خلفية منقسمة أيضا مثل نظيرتها الامامية.





زودت المقصورة الأمامية بالعديد من وسائل الرفاهية والفخامة، فظهرت شاشة المعلومات والترفيه المطورة بقياس 10.25 بوصة، محل الوحدة الحالية التي بلغت قياسها 8.0 بوصة، ومقود حركة يتمتع بالعديد من وسائل التحكم المختلفة، كما تقوم الشركة أيضًا بتركيب زجاج عازل للصوت في الزجاج الأمامي، وكذلك لنوافذ الأبواب لجعل مقصورة القيادة أكثر هدوءًا.



