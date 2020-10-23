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أخبار العالم

المكسيك تسجل 6612 إصابة و479 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية الخميس، عن تسجيل 6612 إصابة و479 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

أشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن إجمالي الحالات المسجلة وصل إلى 874171، فيما ارتفع إجمالي الوفيات ليبلغ 87894 وفاة.

وتؤكد الصحة، على أن "العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة، بسبب ضعف إمكانية التسجيل والوعي الصحي لدى المواطنين".

تجدر الإشارة، إلى أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

ويذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر "المنطقة الأكثر انتشارا" لفيروس كورونا في العالم.

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