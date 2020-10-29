فيديوجراف.. وزير السياحة يفتتح أول مطعم واستراحة داخل منطقة أهرامات الجيزة

شهد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بحضور 50 سفيرا من سفراء الدول الأجنبية والعربية والأفريقية بالقاهرة، بدء التشغيل التجريبي لأول حافلة كهربائية صديقة للبيئة والتي سيتم تجربتها في مسار منطقة الزيارة من خلال ست محطات رئيسية، فضلا عن افتتاح أول مطعم واستراحة داخل منطقة أهرامات الجيزة.





ويقع مطعم واستراحة "ناين بيراميدز لاونج" الذي تديره وتشرف عليه بيراميدز للمشروعات الترفيهية التابعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة على الناحية الجنوبية من هضبة الأهرامات ويطل على تسعة أهرامات في منظر فريد وخلاب.





وتصل المساحة الكلية للمطعم والاستراحة إلى 1341 مترا مربعا، والتي تم تقسيمها الي عدة مناطق بعضها مغطي وبعضها مكشوف، وهي منطقة الخيمة وبرجولتين ومجلس بدوي إضافة الى موقف خاص للسيارات ملحق بالمطعم.