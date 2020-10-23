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رياضة

محمد سالم يتلقى 5 عروض مغرية وينتظر قرار المقاولون

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:23 ص
محمد سالم
محمد سالم
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القسم الرياضي
تلقى محمد سالم مهاجم المقاولون العرب لكرة القدم  خمسة عروض للانتقال لأندية بينها عرضان خارجيان احدهما من الدورى اليونانى والآخر من أحد الأندية العربية بالاضافة لعروض مغرية  من أندية مصرية كبيرة.

سالم  الذى سجل مع فريقه ثمانية أهداف هذا الموسم  فى الدورى وصنع خمسة أهداف لزملائه ساهمت فى  اقتحام ذئاب الجبل للمربع الذهبي والعودة للبطولة الأفريقية، طلب من  وسطاء هذه العروض إرسالها لادارة ناديه.

وقال سالم إنه يحترم كثيرا علاقته بناديه كأحد أبنائه الذي تربي فيه منذ مرحلة الناشئين ، محمد سالم - ٢٤ سنة - اشترط موافقة مسؤولى المقاولون ليس لأنه مرتبط بعقد  مع قلعة الذئاب يتبقي به موسمان ولكن لأنه عانى كثيرا منذ خروجه من المقاولون إلى الزمالك والذى لم يحصل معه على فرصته المناسبة  وتنقل بين أكثر من ناد على سبيل الاعارة حتى  اضطر للتضحية بقيمة عقده الاخير ليتمكن من العودة لبيته بالجبل الاخضر.

وينتظر محمد سالم بت ادارة النادى فى أى من هذه العروض وتحديد موقفه مبكرا خصوصا فى ظل ضيق الوقت وحاجته للاستقرار .

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